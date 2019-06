An der Schlachte öffnet um 17 Uhr die Sommerlounge. Bis in den September hinein gibt es nun einmal im Monat Afterwork-Partys direkt an der Weser. (Christina Kuhaupt)

Landesparteitag der Grünen

Die Grünen werden sowohl von CDU als auch von SPD als Regierungspartner umworben. An diesem Donnerstag soll die grüne Basis bei einem Landesparteitag über den Vorschlag zu Koalitionsverhandlungen abstimmen.

Landesparteitag der Linken

Die Linken wollen über die Aufnahme von möglichen Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen entscheiden.

Sommer an der Schlachte

An der Schlachte öffnet um 17 Uhr die Sommerlounge. Bis in den September hinein gibt es nun einmal im Monat Afterwork-Partys direkt an der Weser.

Kopf des Tages

Der 1962 in Hamburg geborene Historiker war in den KZ-Gedenkstätten Neuengamme und Sachsenhausen tätig und hat mehrere Bücher über den Nationalsozialismus veröffentlicht, darunter „Tod eines polnischen Zwangsarbeiters“. Daraus liest Seeger am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Wall-Saal der Stadtbibliothek. Der Eintritt zu Vortrag, Lesung und anschließendem Gespräch ist frei.

Tipp des Tages

Drei holländische Top-Jazzmusiker und der vielfältige amerikanische Posaunenartist Ray Anderson treten wieder zusammen auf. Anderson, dessen Einflüsse von amerikanischen Free Jazz bis zu James Brown reichen, gilt als einer der einfallsreichsten Musiker der Szene.

Mehr zum Thema Nach der Bürgerschaftswahl Bremer Grüne Jugend will rot-rot-grüne Regierung Jamaika oder Rot-Rot-Grün? Eine dieser beiden Koalitionen wird wohl zukünftig Bremen regieren. Die ... mehr »

Der holländische Altsaxofonist Paul van Kemenade hat ebenfalls einen sehr vielfältigen Hintergrund, der von der Arbeit mit deutschen Free Jazzern über südafrikanische Musik, Flamenco, Soul, Blaskapellen und Renaissancemusik reicht. Der Schlagzeuger Han Bennink ist eine europäische Jazzlegende, auch er hat einen besonderen Spielwitz und trommelt auf allem, was ihm in den Weg kommt. An seiner Seite der ruhende Pol am Bass: Ernst Glerum: Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.