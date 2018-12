Andrea Nahles (SPD) wird am Donnerstag beim Schafferinnenmahl zum Thema 100 Jahre Frauenwahlreht sprechen. (Kusch/DPA)

CDU stellt Projekt vor

Die CDU-Fraktion stellt ein weiteres Investitionsprojekt vor. Nach den Plänen für den Neustädter Hafen, der Forderung zur Abschaffung der Kita-Gebühren und einem Medizinstudium für Bremen soll nun eine neue Idee präsentiert werden, die den Standort Bremen nach Angaben der CDU attraktiver machen soll.

Sozialdeputation tagt

Bildungsteilhabe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Bremen-Ost: Das sind zwei Themen auf der Tagesordnung der Sozialdeputation.

Prozessauftakt am Landgericht

In einem Prozess am Landgericht geht es um versuchten Totschlag: Die Geräte eines Wachkomapatienten sollen abgeschaltet worden sein.

Kopf des Tages

Die SPD-Bundesvorsitzende hat mit ihrer Partei viel erlebt: Mit 18 Jahren trat sie der SPD bei, wurde 1993 Landesvorsitzende der Jusos in Rheinland-Pfalz, bevor sie zwei Jahre später zur Bundesvorsitzenden der jungen Genossen aufstieg. 1998 wurde sie erstmals in den Bundestag gewählt, von 2013 bis 2017 war sie Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Am heutigen Donnerstag spricht sie auf dem Schafferinnenmahl in der Bürgerschaft über 100 Jahre Frauenwahlrecht.

Tipp des Tages

Kleinkunst, Handwerk und Musik stehen wieder im Mittelpunkt des interaktiven Marktes „Lichter der Neustadt“, der am Nikolaustag mit verschiedenen Aktionen eröffnet wird. Kolja Burmester bietet in einer Jurte von 16 bis 22 Uhr einen Portraitservice auf seiner Schreibmaschine an. Der Straßenkünstler Jaap Slagman versorgt die Lichter der Neustadt mit Leckereien und serviert dazu authentische Geschichten. Um 17.30 und 18.45 wird es märchenhaft mit den Rentieren von Stelzenart und ab 20 Uhr rockt die Bremer Band „Eternal Spirit“ das Marktgeschehen.

Donnerstag, 6. Dezember, ab 16, vor dem Papp an der Wilhelm-Kaisen-Brücke Ecke Friedrich-Ebert-Straße