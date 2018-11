Kooperation mit Holocaust-Gedenkstätte

Das wird am Donnerstag wichtig in Bremen

Marcel Auermann

Bremen will eine Kooperation mit Jerusalem besiegeln, der Bremer Bürgerpreis wird verliehen und die Öffentlichkeit erfährt mehr über die Bauarbeiten im Horner Bad. Was an diesem Donnerstag wichtig wird.