CDU sucht Parteispitze

Die Bewerber für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der CDU-Parteispitze stellen sich vor. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn präsentieren sich bei einer Regionalkonferenz in der Überseestadt den Mitgliedern.

Preise für Projekte

Der mit 250.000 Euro dotierte norddeutsche Wissenschaftspreis wird an diesem Donnerstag in Bremen vergeben. Im Haus Schütting werden herausragende Leistungen in der Forschung ausgezeichnet.

Aktuelle Zahlen

Die Bundesagentur für Arbeit gibt an diesem Donnerstag aktuelle Zahlen bekannt. Vorgestellt werden die Arbeitsmarktdaten für den November.

Kopf des Tages: Carlo Waibel

Eigentlich heißt Cro, der Mann mit der Pandamaske, Carlo Waibel. Und eigentlich ist er gelernter Mediengestalter, nicht Musiker. Als 2011 seine Erfolgsnummer „Easy“ erschien, sagte Jan Delay aber bereits voraus, dass Cro „die Zukunft von Deutsch-Rap“ sein wird. Cro selbst bezeichnet seine Musik als Raop, eine Mischung aus Rap und Pop. Am Donnerstag tritt er in der Halle 7 auf.

Tipp des Tages

Beim literarischen Treffpunkt „Lese-Art“ im SWB-Kundencenter (Am Wall / Sögestraße) ist an diesem Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr, der Kunsthistoriker Detlef Stein zu Gast. Im Vortrag „Jeder Mensch ist ein Künstler“ stellt er die Ideen und Hauptwerke von Joseph Beuys vor. Dazu gehört auch die Aktion „7000 Eichen“, die Beuys im Rahmen der Documenta in Kassel realisierte. Kein anderer Künstler der Nachkriegszeit hat die öffentliche Meinung so stark polarisiert wie Joseph Beuys. Für die einen gilt er als Künstler-Scharlatan, die anderen sehen in ihm eine zentrale Künstlerpersönlichkeit. Der Eintritt ist frei.

