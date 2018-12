Bernd Begemann ist Gitarrist und Bühnen-Entertainer. Auch einen Song über die SPD in Bremen hat er stets mit im Gepäck wenn er in der Hansestadt zu Gast ist. (Andreas Hornoff)

Ausblick auf die Konjunktur

Wie entwickelt sich die Wirtschaft in Bremen im nächsten Jahr? Auf der Landespressekonferenz geht es der Handelskammer darum an diesem Donnerstag im Haus Schütting. Zugleich schauen Präses Harald Emigholz und Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger auf die Konjunktur im Jahr 2018.

Spielen für Häftlinge

Die Laienschauspieler der Autonomen Cumpanei Bremen schenken den Häftlingen der JVA Oslebshausen in diesem Jahr eine Aufführung des „Oberuferer Weihnachtsspiels“. Bevor es am Freitag in die Haftanstalt geht, feiert das Stück am Donnerstag Premiere in der Waldorfschule Toule.

Urteil im Drogenhandel-Prozess

Seit mehr als einem Jahr müssen sich drei Angeklagte wegen bandenmäßigen Kokainhandels vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen zwischen acht und elf Jahren, beim vergangenen Prozesstag hatte einer der Verteidiger dagegen einen Freispruch für den Hauptangeklagten gefordert. Nun wird das Urteil gesprochen.

Kopf des Tages: Jörn Bracker

Mehr als 20 Jahre lang hat Jörn Bracker in der Assistenz für Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Auch in seiner Freizeit engagiert er sich: Bracker sitzt seit 2015 für die SPD im Beirat Mitte. Ebenso lange ist er als Gewerkschaftssekretär bei Verdi tätig. Zuletzt hat Bracker Unterschriften für das Bremer Volksbegehren für mehr Krankenhauspersonal gesammelt. 11 000 Menschen unterstützen dieses Vorhaben, die Unterschriften werden nun übergeben.

Tipp des Tages: Rock ’n’ Roll und lupenreine Popsongs

Der Gitarrist und Entertainer Bernd Begemann gibt ein Konzert im Tower. Er präsentiert Stücke aus seinem Album „Eine kurze Liste mit Forderungen“ von 2015. Es vereint laut Ankündigung holpernden Hip-Hop Beat, schwitzenden Rock ’n’ Roll, samtene Liebeserklärungen, lupenreine Popsongs und einen Flirt mit dem Schlager. Trotz dieses stilistischen Balanceakts werde es niemals peinlich. Bernd Begemann singt auf Deutsch. Die „Hamburger Schule“, als deren Mit-Begründer er gilt, ist gekennzeichnet durch deutsche Texte mit hohem intellektuellen Anspruch. Begemann hat in seiner langen Musikerlaufbahn mehr als 20 Alben veröffentlicht, darunter einige mit seiner Band „Die Befreiung“ sowie mit Dirk Darmstaedter. Donnerstag, 20. Dezember, um 20 Uhr im Tower Musikclub, Herdentorsteinweg 7