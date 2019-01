Der vierte Bauabschnitt der A281 wird am Donnerstag mit einem Spatenanstich eingeläutet. (Ingo Moellers)

Sportdeputation tagt

Die Deputation für Sport tagt ab 16.15 Uhr. Die Themen sind die Preiserhöhung der Bremer Bäder und die Übernahme der Sporthalle am Jacobsberg durch den Bremer Sport Club (BSC) nach der Insolvenz des Hastedter TSV

von 1861.

Auftakt der Sixdays

Ein Highlight nicht nur für Radsportfans geht los: Die 55. Sixdays in Bremen beginnen an diesem Donnerstag mit dem traditionellen Startschuss – diesmal von Sänger Howard Carpendale.

Weber ehrt Sammler

In der Bürgerschaft werden an diesem Donnerstagvormittag gleich 85 Unterstützer des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge geehrt. Diese Aufgabe übernimmt der Hausherr und zugleich Schirmherr des Volksbundes, Bürgerschaftspräsident Christian Weber.

Kopf des Tages: Joachim Lohse

Es wird eines der letzten Male sein, dass Joachim Lohse als Bremer Verkehrssenator eine Baustelle mit dem symbolischen ersten Spatenstich eröffnet. Der Grünenpolitiker will sich nach der Wahl einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. An diesem Donnerstag beginnt aber noch ein wichtiges Projekt in seiner Amtszeit: die Arbeit am Anschluss der A 281 an die A 27 und damit der Bau des Wesertunnels.

Tipp des Tages: Cindy Sherman aus Kindersicht

Am letzten Tag der Ausstellung „It’s me: Ich bin’s“ im Museum Weserburg werden die Kunstwerke aus dem Kinderkulturprojekt noch einmal von der Projektleiterin Andrea Siamis sowie beteiligten Künstlern vorgestellt. Die kulturpädagogische Einrichtung Quartier hatte mehr als 600 Kinder und Jugendliche aus Bremen und Bremerhaven dazu bewegt, sich mit zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen. Inspiriert durch die Ausstellung „Cindy Sherman“, sind anlässlich dieser Aktion vielfältige Ergebnisse entstanden. Der Eintritt ist frei. Sonntag, 13. Januar, um 18 Uhr im Museum Weserburg, Teerhof 20