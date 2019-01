Der Plan des Umweltressorts, mehrere Platanen am Weserufer in der Neustadt zu fällen, hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. (Christina Kuhaupt)

Ausstellung zeigt Fotografien

Mehr als 80 Arbeiten der Fotografin Eva Besnyö werden ab Sonntag in einer Ausstellung im Paula-Modersohn-Becker-Museum zu sehen sein. Die Fotografien stammen aus sechs Jahrzehnten, nach Angaben der Museen in der Böttcherstraße ist das Werk geprägt vom Aufbruch der Künste in die Moderne. Bereits am Donnerstag wird die Ausstellung den Medien vorgestellt.

Umweltdeputation tagt

In der Umweltdeputation stehen eine Reihe von Themen auf dem Plan. Unter anderem geht es um das Einrichten von fünf öffentlichen Trinkbrunnen im Stadtgebiet.

Plakate für mehr Vielfalt

Mit einer Plakataktion wollen Bremer Institutionen, Unternehmen und Vereine die Vielfalt in der Hansestadt sichtbar machen. Worum es dabei konkret geht, präsentieren sie im Europa-Punkt. Die Aktion startet am Dienstag, 22. Januar.

Diskussion über Platanen

Der Plan des Umweltressorts, mehrere Platanen am Weserufer in der Neustadt zu fällen, hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ab 18.30 Uhr diskutieren Vertreter der Bürgerinitiative Platanen am Deich in der Schwankhalle mit Umweltsenator Joachim Lohse.

Kopf des Tages

Der 22-jährige Schauspieler Matti Schmidt-­Schaller feiert an diesem Donnerstagabend ab 19.30 Uhr die Deutschlandpremiere seines Films „Raus“ in der Bremer Schauburg. Als Hauptcharakter „Glocke“ kämpft er in dem Coming-of-Age-Drama gegen den Kapitalismus, die globale Ungerechtigkeit und für die Aufmerksamkeit eines Mädchens.

Tipp des Tages

Charmant-witzige Liebeslieder, den Swing der 1950er- und 1960er-Jahre sowie die Stimmung und das Lebensgefühl aus dieser Zeit lässt Christian Schliehe unter dem Titel „Das Beste von Heinz Erhardt“ auf dem Theaterschiff Bremen aufleben. Unvergessen sind die verschraubten Wortspiele, skurrilen Verse, Filme und Schlager von Heinz Erhardt. Der Bremer Schauspieler Christian Schliehe hat Highlights wie „Was bin ich wieder für ein Schelm“ und „Noch’n Gedicht“ in ein abendfüllendes Programm verpackt, an dem sich alle Generationen erfreuen können. Eintrittskarten zum Preis von 30 Euro gibt es unter Telefon 790 86 00, www.theaterschiff-bremen.de, an der Abendkasse und im Ticketshop, Balgebrückstraße 8: Freitag und Sonnabend, 18 und 19. Januar, um 20 Uhr, Theaterschiff Bremen, Tiefer 104