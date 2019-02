240 Meter lang, 16 Meter breit und sieben Meter tief: Es ist wahrlich ein Riesenloch, das demnächst am Kopf des Europahafens ausgehoben wird. (Cobe Architects)

Spatenstich am Europahafen

240 Meter lang, 16 Meter breit und sieben Meter tief: Es ist wahrlich ein Riesenloch, das demnächst am Kopf des Europahafens ausgehoben wird. Um 12 Uhr findet der erste Spatenstich statt.

Werders Vorbereitungen

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Hertha BSC am kommenden Sonnabend um 18.30 Uhr geben Werder-Trainer Florian Kohfeldt und Spieler Milot Rashica Auskunft über die Vorbreitungen.

Empfang für Ehrenamtliche

Mit einem Senatsempfang ehrt Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) ab 17 Uhr in der Oberen Rathaushalle und im Festsaal Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe.

Kopf des Tages

Nurkan Erpulat wurde in der türkischen Hauptstadt Ankara geboren und studierte zunächst Schauspiel in Izmir, bevor er in Berlin Regie lernte. Zu seinen frühen Projekten gehört „Jenseits – Bist Du schwul oder bist Du Türke?“ am Berliner „Hebbel am Ufer“, danach klopfen viele Intendanten an. 2011 wurde Erpulat als Nachwuchsregisseur des Jahres ausgezeichnet, 2011 bis 2013 war er Hausregisseur am Düsseldorfer Schauspielhaus, danach wechselte er ans Berliner Maxim-Gorki-Theater, ging dann nach Stuttgart. In Bremen feiert Nurkan Erpulat am Donnerstagabend seine erste Premiere bei der Uraufführung von Armin Petras' „Aus dem Nichts“ nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin.

Tipp des Tages

Florian Wintels ist Stargast beim nächsten „Slam Bremen“ im Kulturzentrum Lagerhaus. Sein Name dürfte sich herumgesprochen haben. Denn Wintels ist dreifacher Landesmeister in Niedersachsen/Bremen und ein wahrer Meister des Erzählens. Er weiß genau, wie er das Publikum in seinen Bann ziehen kann. Seine Texte wirken wie ein hervorragend eingespieltes Orchester. Wintels verbindet gekonnt den Wechsel zwischen Rhythmus und Pointe, zwischen Humor und Intellekt. Dabei ist der Musikstudent jedoch nicht nur textlich brillant, sondern begeistert zudem seit Jahren an der Gitarre mit eigenen Liedern. Der Eintritt kostet fünf Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturzentrum-lagerhaus.de: Donnerstag, 14. Februar, 20.30 Uhr im Kulturzentrum Lagerhaus Bremen, Schildstraße 12-19