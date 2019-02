Für herausragende Abschlussarbeiten an der Universität Bremen wird der Bremer Studienpreis verliehen. (Christian Walter)

Bank stellt Bilanz vor

Die Sparkasse Bremen stellt an diesem Donnerstag ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 vor. Bei einer Pressekonferenz wird der Bremer Sparkassen-Chef Tim Nesemann auch einen Ausblick auf das kommende Jahr und die Entwicklung der Bank geben.



Studienpreis wird verliehen

Die Freunde der Universität Bremen und der Jacobs University Bremen verleihen in der oberen Rathaushalle den Bremer Studienpreis für herausragende Abschlussarbeiten an der Universität Bremen.



Diskussion in der Bürgerschaft

Im Landtag diskutieren die Politiker am Donnerstag in der Bürgerschaft darüber, ob eine Machbarkeitsstudie für eine medizinische Fakultät in Auftrag gegeben wird. Ebenfalls Thema: Kinderarmut, ein Bericht zur Haushaltslage sowie der Sanierungsbericht.

Kopf des Tages: Stefan Otteni

Stefan Otteni verdiente sich erste Theatermeriten in London, dann studierte er Regie und Schauspiel an der Folkwang-Hochschule Essen. Der 53-Jährige ist seit 1996 als freier Regisseur unterwegs, drei Jahre lang leitete er zudem die Kammerspiele des Deutschen Theaters Berlin. Am Donnerstag verantwortet Stefan Otteni als Regisseur die Uraufführung von „Angela I“ in der Bremer Shakespeare Company.

Tipp des Tages: Dänisches Trio in der Hansestadt

Konzert Das Simon-Toldam-Trio präsentiert im Sendesaal von Radio Bremen seine neue CD, die 2017 am selben Ort aufgenommen wurde. OMHU heißt das Album und ist eine klangliche Erforschung der Langsamkeit. OMHU ist ein dänisches Wort und bedeutet: genau, sorgsam und bewusst in der Ausführung, Behandlung oder Sorge um etwas zu sein. Das Trio des Pianisten Simon Toldam ist eine der meistbeachteten und interessantesten Formationen des Landes, die in ihrem Zusammenspiel über die Jahre zu einem einzigartigen Organismus geworden ist. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten sind an der Abendkasse und im Vorverkauf über www.sendesaal-bremen.de sowie über Nordwest-Ticket und Eventim erhältlich. Donnerstag, 28. Februar, um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.