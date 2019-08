Für die Polizei Bremen soll das Auswahlverfahren angepasst werden. Innensenator Ulrich Mäurer stellt das entsprechende Konzept nun vor. (Christian Charisius/dpa)

Neues Auswahlverfahren

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellt das neue Auswahlverfahren bei der Polizei Bremen vor.

Übers Klima diskutieren

Seit Mai läuft die Aktion „Open Space“, die den Domshof beleben soll. Am Freitag gibt es dort die nächste Veranstaltung: Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) eröffnet am Nachmittag einen Zukunftstag zum Thema Klimapolitik.

Prozess wird fortgesetzt

Der Prozess gegen einen 36-Jährigen wegen versuchten Totschlags geht am Landgericht weiter. Der Mann soll einer 33-jährigen Frau in einem Bus einen Kugelschreiber ins Auge gestoßen haben.

Tipp des Tages: Emilia Smechowski liest „Wir Strebermigranten“

Die Autorin Emilia Smechowski befasst sich in ihrem 2017 veröffentlichten Debütroman „Wir Strebermigranten“ mit dem Verhalten polnischer Migranten in Deutschland. Smechowski erzählt die Flucht ihrer Familie aus Polen nach Deutschland. Sie beobachtet, dass viele polnische Zuwanderer sich in Deutschland nicht zu ihrer Herkunft bekennen – Scham, Selbstbehauptung und Aufstiegswille spielen hier offenbar eine Rolle. In ihrem vor wenigen Wochen erschienenen Buch „Rückkehr nach Polen – Expeditionen in mein Heimatland“ porträtiert Smechowski das heutige Polen. Tickets für die „Out-Loud“-Lesung des Bremer Literaturkontors kosten zwölf, ermäßigt acht Euro. Freitag, 23. August, 20 Uhr, Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19

Kopf des Tages: Paul Zabel

Sein letzter großer Arbeitseinsatz hat ihm den Beinamen „Eisgärtner“ eingebracht: Ein Jahr lang hat Paul Zabel in einem Gewächshaus in der Antarktis Gemüse, Salate und Kräuter gezüchtet. Wie die Erkenntnisse, die er dort gewonnen hat, künftig Astronauten helfen könnten, erklärt er an diesem Freitag im DLR-Institut für Raumfahrtsysteme.