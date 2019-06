Zuletzt kamen die Parteispitzen Kristina Vogt (v.l.), Carsten Sieling und Maike Schaefer am Dienstag zu Koalitionsgesprächen zusammen. Am Freitag geht es in die nächste Runde. (Christina Kuhaupt)

Nächste Koalitionsgespräche

Am Freitag treffen sich die Vertreter von SPD, Grünen und Linken, um die Koalitionsverhandlungen zum Abschluss zu bringen. Auf dem Programm stehen unter anderem die beiden Themenblöcke Bildung und Finanzen. Erwartet wird, dass die Politiker bis spät am Abend tagen, eine weitere Runde am Sonnabend ist wahrscheinlich.

Ideen für die Airport Stadt

Unter dem Motto „die produktive Stadt“ haben sich Hochschul-Studierende mit der Airport Stadt auseinandergesetzt. Nun stellen sie ihre Ideen vor.

Abschied vom Propst

Für Propst Martin Schomaker sind die letzten Tage in Bremen angebrochen: Zum 30. Juni wechselt er als Pfarrdechant nach Osnabrück. Am Freitag wird Schomaker an der St. Johannis Schule verabschiedet.

Tipp des Tages: Vielstimmige Gesellschaftskritik vom Chor Don Bleu

Der Chor Don Bleu des Blaumeier-Ateliers übt in seinem aktuellen Programm vielstimmig und wortgewandt Gesellschaftskritik. Da geht es um die Fleischeslust, die durch zahllose Skandale zunehmend zum Fleischesfrust verkommt. Selbst um die Liebe ist es nicht gut bestellt: Viele anhaltend beladene Paarbeziehungen sind noch immer dieselben. Auch die gesellschaftliche Schere zwischen Reich und Arm und die bedrohte Pressefreiheit nehmen die Sänger zum Anlass, mit Lust, Leidenschaft, schrägem Humor und adäquaten Harmonien die Stimmen zu erheben. Der Chor Don Bleu, der bereits seit 25 Jahren besteht, setzt besorgniserregenden Entwicklungen beherzt seine Lieder entgegen. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt zehn Euro. Freitag, 28. Juni, 19 Uhr, Golden City Hafenbar, Zum Lankenauer Höft 8

Kopf des Tages: Joshua Weilerstein

Joshua Weilerstein ist Künstlerischer Leiter des Orchestre de Chambre de Lausanne und darüber hinaus ein gefragter Gast-­Dirigent in Europa und den USA. Der US-­Amerikaner versucht zudem unter anderem mit seinem Klassik-Podcast „Sticky Notes“, auch die Digital Natives für Mozart und Co. zu begeistern. An diesem Freitag dirigiert Weilerstein die „Bremer Freitagnacht“ beim „Sommer in Lesmona“.