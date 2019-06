Sascha Aulepp (l.) und Carsten Sieling (Mitte) werden am Freitag die Ergebnisse der Sitzung des SPD-Landesvorstands präsentieren. (Frank Thomas Koch)

SPD-Landesvorstand tagt

Der Landesvorstand der Bremer SPD kommt um 17 Uhr zusammen. Bei dem Treffen soll formal beschlossen werden, dass Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken aufgenommen werden. Außerdem geht es um die Einsetzung der SPD-Verhandlungsgruppe.

HKK präsentiert Jahresbilanz

Die Bremer Versicherung HKK stellt ihren Geschäftsbericht für 2018 vor. Vorstand Michael Lempe und weitere Vertreter des Unternehmens gehen dabei auch auf das Wachstum ihrer Versicherung sowie allgemeine Entwicklungen der Branche ein.

Frisches Gemüse im All

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat sich mit der Firma Bremer Bock Bio Science zusammengeschlossen, um zu erforschen, wie sich Astronauten in Zukunft auf Langzeitmissionen selbst mit frischem Gemüse versorgen können. Am Freitag gibt es in der Botanika einen Einblick in die Kooperation und den neuen Ausstellungsbereich „Pflanzen im Weltraum“.

Kopf des Tages: Axel Petermann

In seinem Berufsleben hat Axel Petermann mehr als tausend Todesfälle bearbeitet. Inzwischen ist der ehemalige Leiter der Mordkommission der Polizei Bremen im Ruhestand. Doch die Verbrechen beschäftigen ihn weiter. Petermann hat in Sachbüchern von seinen Fällen berichtet, auch in einem Roman, der 2018 erschienen ist. Er handelt von zwei Bremern, die drei Menschen töteten. Die Überreste ihres dritten Opfers wollten sie in einem Ofen verbrennen. Petermann sagt: „Es gibt keine bösen Menschen, nur böse Taten. Aber was diese beiden getan haben, das kommt dem Bösen sehr nahe.“ Warum das Böse fasziniert, wird er am Freitag Moderatorin Bärbel Schäfer im WESER-Strand, der Talkshow des WESER-KURIER, erklären.

Tipp des Tages: „Dunkelbunt“ & Band

Mit „Dunkelbunt“ steht in der „Lila Eule“ einer der Pioniere des Genres „Balkan Beats“ und „Electro Swing“ auf der Bühne. Der Produzent, DJ und Frontmann Ulf Lindemann ist Hamburger und lebt in Wien. Der internationale Durchbruch gelang „Dunkelbunt“ mit der Balkan-Hip-Hop-Produktion „The Chocolate Butterfly“ ft. Raf Camora (2003), 2007 folgte der Electro-Swing-Hit „Cinnamon Girl“. Das Album „Mountain Jumper“ wurde vom ORF zum „Album des Jahres 2015“ gekürt. Was der Puls der Zeit der aktuellen Clubmusik dem DJ zuträgt, verwandelt der Komponist mit seiner international besetzten Band in musikalische Aussagen darüber, wie Weltmusik heute klingt. Ein temperamentvolles Live-Erlebnis wird garantiert. Freitag, 7. Juni, 20 Uhr, Lila Eule, Bernhard­straße 10