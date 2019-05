Gesundheit, Stadtentwicklung, Kultur

Das wird am Freitag, den 10. Mai 2019, wichtig in Bremen

Marcel Auermann

Die Passage des City Gates öffnet ihre Türen, auch am Klinikum Mitte stehen die Feierlichkeiten zur Einweihung an und in der Redbox des Bremer Hockey-Clubs dreht sich alles um gesunde Herzen - das wird wichtig.