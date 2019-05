Die Bremer Philharmoniker stellen ihr Programm für die Konzertsaison 2019/2020 vor. (Christina Kuhaupt)

Live-Talk-Runde

Alle Spitzenkandidaten der Bürgerschaftsparteien treffen sich im TV-„Wahllokal“ von Radio Bremen. Ab 20.15 Uhr stehen sie den Moderatoren zu den großen Themen des Landes Rede und Antwort.

Sitzung der Bürgerschaft

Die Bremische Bürgerschaft kommt zweieinhalb Wochen vor der Wahl zur 81. Sitzung zusammen.

Konzertsaison 2019/2020

Die Bremer Philharmoniker stellen ihr Programm für die Konzertsaison 2019/2020 vor.

Kopf des Tages

Ob im Hulsberg-Quartier, auf dem Rennbahngelände oder im Tabakquartier in Woltmershausen – in Bremen tut sich was, Stadtentwicklung. Wie dabei die Chancen aller gewahrt werden können, erklärt an diesem Mittwoch der Stadtplaner und Architekt Robert Winterhager von der Bonner Montag-Stiftung.

Er gehört zu den Referenten einer Veranstaltung an diesem Mittwoch um 18 Uhr im Tabakquartier in der Hermann-Ritter-Straße 108. Teilnehmen wird auch der Bremer Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD).

Tipp des Tages

Das Ed-Kröger-Quintett feat. Ignaz Dinné (Foto) präsentiert seine CD „In the Moment“. Ed Kröger und seine Band spielen akustischen Modern Jazz auf der Grundlage des Hard Bop.

Die Stücke sind Eigenkompositionen von Ed Kröger und seines in Berlin lebenden Sohnes Ignaz Dinné (Tenorsaxophon) sowie ausgesuchten Standards.

Gemeinsam mit dem Pianisten Vincent Bourgeyx, dem Schlagzeuger Rick Hollander und dem Bassisten Matt Adomeit versammeln sich drei Generationen im Alter von 28 bis 75 Jahren zu einem lebendigen Austausch: Mittwoch, 8. Mai, um 20 Uhr bei der Musikerinitiative Bremen (MIB), Buntentorsteinweg 112.