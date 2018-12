Für den WESER-Strand-Talk am 7. November kehrt Moritz Rinke an die Weser zurück und stellt sich auf der „Oceana“ den Fragen von Axel Brüggemann rund um die dunklen Seiten von Worpswede, um Filmgeschichte und Fußball. (Ole Spata/dpa)

Werder gegen Fortuna

Der SV Werder Bremen trifft an diesem Freitag um 20.30 Uhr zu Hause auf Fortuna Düsseldorf.

Ökonomin erhält Preis

Den mit 10.000 Euro dotierten Hannah-Arendt-Preis erhält in diesem Jahr die südafrikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Ann Pettifor. Die Auszeichnung wird von der Stadt Bremen, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V. vergeben.

Schule ohne Rassismus

Die Oberschule an der Schaumburger Straße ist die 40. Schule im Land Bremen, die den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ tragen darf. Unter anderem übergibt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald die Auszeichnung.

Kopf des Tages

Moritz Rinke ist Journalist und Buchautor. Vor acht Jahren veröffentlichte er mit „Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel“ seinen ersten Roman, der in seiner Heimat Worpswede spielt und sich mit der NS-Vergangenheit des Ortes auseinandersetzt. Mittlerweile ist Rinke in Berlin heimisch geworden. Für den WESER-Strand-Talk am 7. Dezember kehrt er an die Weser zurück und stellt sich auf der „Oceana“ den Fragen von Axel Brüggemann rund um die dunklen Seiten von Worpswede, um Filmgeschichte und Fußball.

Tipp des Tages

Dieses Konzert ist Kult, zumal für alle treuen Torfrock-Fans. Zum 29. Mal feiert die Deutschrock-Band Torfrock in Bremen die traditionelle „Bagalutenwiehnacht“. Anhänger des plattdeutschen Rockguts treffen sich im Pier 2, um bei Songs wie „Rollo, der Wikinger“, „Volle Granate, Renate“ oder „Presslufthammer B-B-Bernhard“ ausgelassen zu feiern. Neben Klaus Büchner und Raymond Voß, die Torfrock 1977 gründeten, gehören heute auch Volker Schmidt sowie der Trommler und Junior der Band, Stefan Lehmann, dazu. Mit dem Titellied zum ersten Film „Werner – Beinhart“ landeten Torfrock einst einen Nummer-Eins-Hit in Deutschland. Als Support bei der „Bagalutenwiehnacht“ spielt im Pier 2 diesmal Mac Piet: Freitag, 7. Dezember, 19 Uhr Einlass, Pier 2, Gröpelinger Fährweg 6