Jahresbilanz des Wetters

Der Deutsche Wetterdienst legt eine Jahresbilanz des Wetters vor, die die Auffälligkeiten im Jahr 2018 in Bremen und Niedersachsen aufschlüsselt.

Nordderby der Pinguins

Nach der 3:5-Niederlage bei den Eisbären Berlin am zweiten Weihnachtsfeiertag begrüßen die Fischtown Pinguins die Grizzlys Wolfsburg um 19.30 Uhr zum Nordderby in der Eisarena Bremerhaven.

Mummenschanz in Bremen

Sie nennen sich die „Meister der Fantasie“ und haben schon am New Yorker Broadway die Zuschauer begeistert. Nun kommt das Schweizer Figurentheater Mummenschanz erstmals nach Bremen: Mit ihrer neuen Bühnenshow „You and me“ gastiert die Gruppe am 28. und 29. Dezember ab 20 Uhr im Metropol-Theater.

Kopf des Tages

Von Weyhe nach Wacken: Die Band „Watch out Stampede“ um Sänger und Shouter Andreas Hildebrandt ist schon ganz schön rumgekommen. An diesem Freitag geben sie im Musikclub Tower ein Heimspiel. Das diesjährige Konzert war allerdings so schnell ausverkauft, dass die Band sich entschieden hat, noch ein zweites am 28. Dezember zu geben.

Tipp des Tages

Die Band „The Busters“ aus Baden-Württemberg kommt mit ihrer Maldita-Dieta-Tour nach Bremen. „The Busters“ sind laut Ankündigung Deutschlands Ska-Band Nummer eins. Mit einer Besetzung von elf Musikern wollen sie es schaffen, ihre Spielfreude energisch, uneitel und authentisch auf das Publikum zu übertragen. Tanzbare Musik werde mit geistreichen Übergängen durch die beiden Frontleute garniert, heißt es. „The Busters“ haben sich das Motto „Ska Against Racism“ zu eigen gemacht. Die Mitglieder haben ihre Wurzeln in Frankreich, Indien, Ägypten und Deutschland. Das aktuelle Album „Straight Ahead“ erschien vor einem Jahr. Darauf präsentiert sich die Band, die weltweit tourt, mit 17 Stücken: Freitag, 28. Dezember, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51