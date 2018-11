Olaf Lies (SPD), Umweltminister von Niedersachsen, spricht bei einer Demonstration von Weidetierhaltern gegen den Wolf mit den Teilnehmern. Am Rande der Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern rief der Förderverein der Deutschen Schafhaltung wegen der Wolfsproblematik zur Demonstration vor der Bürgerschaft auf. (Carmen Jaspersen/dpa)

Umweltkonferenz endet

Zum Abschluss der Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern, die bis zu diesem Freitag in Bremen stattfindet, zieht Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine Bilanz. Bereits am Morgen organisiert der BUND eine Protestaktion mit einem Forderungskatalog zum Kohleausstieg. An die Umweltminister werden symbolisch Braunkohle-Briketts übergeben.

Verleihung des Fernsehpreises

Am Abend wird der Bremer Fernsehpreis 2018 verliehen. Ausgezeichnet werden hervorragende Produktionen des Regionalfernsehens. Juryvorsitzender und Moderator der Veranstaltung ist ARD-Moderator Frank Plasberg. Der Bremer Fernsehpreis wird mit Unterbrechungen seit 1974 vergeben.

Gerüche der Metropolen

Von London nach Peking: In fünf miteinander verbundenen Kuppeln werden im Klimahaus in Bremerhaven typische Gerüche, Luftfeuchte und Temperaturen von fünf Metropolen dargestellt. Die Installation stammt von dem britischen Künstler Michael Pinsky und soll auf die weltweite Luftverschmutzung aufmerksam machen. Das Kunstwerk ist erstmals in Deutschland zu sehen.

Ein Meer an Lichtern

Auf dem Bremer Marktplatz erwarten die Veranstalter an diesem Freitag eine große Zahl an Familien mit Kindern, die mit ihren Laternen zum alljährlichen Lichtermeer kommen. Das Bühnenprogramm startet um 17 Uhr, der Laternenumzug durch die Stadt um 18 Uhr.