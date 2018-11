Die Pralinen von Nick van Heyningen sollen das verbindende Element der beiden Messen sein, die an diesem Wochenende in der ÖVB-Arena veranstaltet werden: die fünfte Spirituosenmesse „Bottle Market“ und die Weihnachtsartikelmesse „Christmas and More“. (Koch)

Neue Überwege für Fußgänger

Sechs Wochen haben die Bauarbeiten an der Bürgermeister-Smidt-Straße für die beiden neuen Fußgängerüberwege an der Schlachte und der Straße Am Deich gedauert. Während dieser Zeit war je eine Fahrtrichtung gesperrt. An diesem Freitag gibt Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) die Überwege frei und schaltet die Ampeln scharf.

Alles rund um Weihnachten

In 37 Tagen ist Weihnachten. Es ist also langsam an der Zeit, sich über das Fest Gedanken zu machen. Mehr als 120 Stände zeigen von diesem Freitag an auf der Messe „Christmas and more“, was es rund um das Thema Neues zu entdecken gibt. Parallel können beim „Bottle Market“ Whiskys, Weine und süße Verlockungen getestet werden.

Freier Eintritt in Kunsthalle

Einfach mal Danke sagen – das ist Sinn und Zweck einer Aktion der Initiative „Gemeinsam in Bremen“. Für diesen Freitag lädt die Initiative Bremerinnen und Bremer in die Kunsthalle ein, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Grußworte gibt es von Kunsthallen-Direktor Christoph Grunenberg und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

Volksbund stellt Programm vor

Zum Volkstrauertag erinnert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in diesem Jahr an zwei ungewöhnliche Lebensgeschichten: die des Komponisten Paul Lefmann, der einen wahren Schatz an Feldpostbriefen aus dem Ersten Weltkrieg hinterließ, und die von Familie Leblanc, die durch das Erinnern zueinander gefunden hat. An diesem Freitag wird das Programm vorgestellt.