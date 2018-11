Holger Münch ist gebürtiger Bremer, stieg hier vom Streifendienst bis zum Polizeipräsidenten auf. Er ist zu Gast in seiner Heimatstadt. (Arne Dedert/dpa)

Wie Kinder künftig wohnen

Die Gewoba verleiht den „Preis für zukunftsträchtige Stadtentwicklung“. „Krachmacherstraße 2.0 – Wie wohnen Kinder heute und in Zukunft?“ lautete das diesjährige Thema. Eine zwölfköpfige Jury zeichnet die besten Einreichungen aus.

100 Jahre Frauenwahlrecht

Vor 100 Jahren wurde in Deutschland mit der Republik auch das Frauenwahlrecht eingeführt. Aus diesem Anlass lädt der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, zur Festveranstaltung „Wählen, Wagen, Winnen – 100 Jahre Frauenwahlrecht“ in die Bürgerschaft.

Schwimmen im Unibad

Das Unibad hat von diesem Freitag an wieder gewohnt geöffnet. Nach mehreren Zwischenfällen im Technikraum in der vergangenen Woche war es geschlossen und nicht nutzbar.

Kopf des Tages

Holger Münch ist gebürtiger Bremer, stieg in der Hansestadt vom Streifendienst bis zum Polizeipräsidenten auf – und steht seit 2014 an der Spitze des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. An diesem Freitag ist er mal wieder zu Gast in seiner Heimatstadt: als Festredner beim traditionellen Rolandessen, das der Industrie-Club in der Oberen Rathaushalle abhält.

Tipp des Tages

Das Ensemble des Theater 11 bringt unter der Regie von Kira Petrov das Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm in einer 60-minütigen Fassung für Kinder ab drei Jahren auf die Bühne. Bereits im Dezember 2014 feierte dieses Stück seine Premiere und spielte sich bis in den Februar des folgenden Jahres in die Herzen des Publikums: Ein Märchen für die ganze Familie. Mit dabei sind alle bekannten Helden des klassischen Stücks wie die böse Stiefmutter, die lustigen sieben Zwerge, der Königssohn und selbstverständlich Schneewittchen selbst. Karten zum Preis von 15 Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder gibt es unter Telefon 16 98 39 65, auf www.theater11.de und an der Abendkasse.