Ibrahim Sancar (links) und Markus Schorsch vom Ordnungsdienst gehen durch den Waller Park. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Neuer Ordnungsdienst

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und die Leiterin des Ordnungsamtes, Sermin Riedel, heißen 25 Mitarbeiter des Ordnungsdienstes im Kaminsaal des Bremer Rathauses offiziell willkommen. Die ersten zwölf Außendienstmitarbeiter sind seit dem 1. Oktober 2018 auf Bremer Straßen und Plätzen unterwegs. Seit Januar ist das Team des Außendienstes aufgestockt worden.

Gedenken an Adamowicz

Christian Weber, Präsident der Bremischen Bürgerschaft, und Carsten Sieling, Präsident des Senats, laden zum Gedenken an Pawel Adamowicz ein. Im Haus der Bürgerschaft wird an den Bürgermeister von Bremens Partnerstadt Danzig erinnert. Erwartet werden auch der stellvertretende Stadtpräsident Piotr Grzelak aus Danzig sowie der Leiter des Europäischen Solidarnosc-Zentrums, Basil Kerski.

Kunstrausch in der Kunsthalle

In der Kunsthalle veranstalten Studierende der Uni Bremen unter dem Motto „Wer frei im Flirt ist, ist es auch im Leben“ einen „Kunstrausch“ mit Performance, Party und Musik. Start ist um 20 Uhr.

Kopf des Tages

Lukas Strobel ist ein deutscher Rapper, Sänger und Produzent. Besser bekannt ist der gebürtig aus Neuenwalde bei Bremerhaven stammende Musiker unter seinem Künstlernamen Alligatoah. Sein erstes Album veröffentlichte er bereits 2006. Der große Durchbruch gelang ihm dann 2013 mit seinem dritten Album „Triebwerke“, das es auf Platz eins der Albumcharts schaffte. Der Song „Willst Du“ erreichte Doppel-Platin. Seit September 2018 ist sein fünftes Studioalbum auf dem Markt. Am Freitag kommt Strobel für ein Konzert anlässlich seiner „Wie Zuhause“-Tour in die ÖVB-Arena.

Tipp des Tages

Das Leben ist mal anstrengend und niederschmetternd, mal blutdruckerhöhend oder langweilig und meistens normal. Aus diesen Momenten macht der Kabarettist Moritz Neumeier in seiner Show „Lustig“ Stand-up-Comedy. Keine flachen Gags oder lustigen Hüte, das ist versprochen. Moritz Neumeier, der als Poetry-Slammer begann, sagt Sachen, die wehtun, packt Humor in Themen, die gar nicht lustig sind, wie etwa die Benachteiligung von Frauen. Häufig überschreitet er die Grenze der politischen Korrektheit: Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, Bürgerhaus Vegesack, Kirchheide 49. Der Eintritt kostet 19 Euro an der Abendkasse.