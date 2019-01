Sinan Öztürk tritt in der Lila Eule für ein Release-Konzert zu seiner ersten EP „Schritt für Schritt“ auf. (Christina Kuhaupt)

Neuer Ortsamtsleiter

Das Ortsamt Oberneuland bekommt mit Matthias Kook einen neuen ehrenamtlichen Ortsamtsleiter. Der 47-Jährige ist Nachfolger von Jens Knudtsen, der aus persönlichen Gründen aus dem Amt ausscheidet.

Radeln fürs Klima

Bremer Klimaaktivisten, die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben, radeln für den sofortigen Kohleausstieg, eine saubere Energieversorgung und das Erreichen des 1,5-Grad-Klimaziels um 14 Uhr am Hauptbahnhof los.

Armut und Armutspolitik

Der Jurist und Politikwissenschaftler Stephan Leibfried, der im Frühjahr 2018 überraschend verstarb, wäre an diesem Freitag 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass veranstaltet das Socium im Haus der Wissenschaft eine Tagung zu jenem Thema, mit dem Leibfried seine wissenschaftliche Arbeit Anfang der

1970er-Jahre in Bremen begonnen hat: Armut und Armutspolitik.

Kopf des Tages

Sinan Öztürk hat sich selbst den Künstlernamen Sinus gegeben und will nun mit seiner Musik voll durchstarten. Seit 2014 trifft man ihn immer mal wieder singend in den Straßen Bremens an, 2017 wurde er durch die Sendnung „Die beste Show der Welt“ von Joko und Klaas auf dem Sender Pro Sieben einem breiteren Publikum bekannt. Er meldete sich spontan aus dem Zuschauerraum heraus, um an einem Gesangs-Wettkampf teilzunehmen – welchen er schließlich auch gewann. Es folgten weitere Fernsehauftritte, unter anderem beim Casting-Format „X Factor“. Am Freitag gibt der 29-jährige Bremer in der Lila Eule ein Release-Konzert zu seiner ersten EP „Schritt für Schritt“.

Tipp des Tages

In einem kulturgeschichtlichen Bilder-Vortrag vermittelt Klaus Kirmis aus Osnabrück einen Einblick in die Meisterwerke der Architektur, Malerei und Literatur Venedigs. „Venedig ist mehr als irgendeine andere Stadt im eigentlichen Sinne ein großes Kunstwerk. Was man hier sieht, alles mit Ausnahme des Wassers, ist Kunst“, schrieb einst der Schriftsteller Otto Julius Bierbaum. Venedig trägt den Beinamen La Serenissima („Die Durchlauchtigste“). Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Bremen kostet acht Euro, ermäßigt sieben Euro: Freitag, 1. Februar, 19 Uhr, Villa Sponte, Osterdeich 59 b