Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg gibt Werder-Spieler Philipp Bargfrede Informationen zu den Vorbereitungen. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

475. Schaffermahl

Zur 475. Auflage des Schaffermahls im Rathaus werden 300 Teilnehmer erwartet. Ehrengast ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Werder vor dem Heimspiel

Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr geben Werder-Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, Chef-Trainer Florian Kohfeldt und Spieler Philipp Bargfrede Informationen zu den Vorbereitungen.

Alles Gute zum 25.

Vor 25 Jahren, am 8. Februar 1994, wurde das Paula-Modersohn-Becker-Museum nach umfassender Sanierung wiedereröffnet. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es an diesem Freitag in der Böttcherstraße einen Aktionstag.

Kopf des Tages

Die junge Pianistin Anna Handler hat an der Hochschule für Musik und Theater München studiert und 2018 den dritten Platz bei beim Hans von Bülow-Wettbewerb in der ungewöhnlichen Kategorie Dirigieren vom Klavier aus erreicht. In der Kulturkirche spielt Anna Handler am Freitag Werke von Bach bis Schumann.

Tipp

Das Theater 62 bringt mit „Spurlos verschwunden“ von Leslie Sands einen englischen Landhauskrimi um Lüge und Leidenschaft auf die Bühne. Es geht um die erfolgreiche Verlegerin Karen Hold, die ihrem Mann Howard, einem Dandy, nicht nur ein sorgenfreies Leben, sondern unwissentlich auch dessen Geliebte finanziert. Als diese ungewollt schwanger wird, hat Howard allerdings ein Problem. Es spielen Peter Lange, Neele Röbbeling, Silke Lachmund, Günter Teschner, Christoph Lachmund, Inge Sommer und Spielleiterin Karin Wenz. Der Eintritt für den englischen Landhauskrimi kostet zwölf Euro; Schüler, Studenten und Arbeitslose zahlen acht Euro: Sonnabend, 9. Februar, 19.30 Uhr, und Sonntag, 10. Februar, 15.30 Uhr, Theater Lessingstraße 12