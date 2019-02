Bei der Night of Freestyle in der ÖVB-Arena wird so gut wie alles in die Luft katapultiert (Archivbild). (Anna Mohn)

Schaffermahl in Habenhausen

Zum Thema „Deutschland und Russland“ versammeln sich Schafferinnen und Schaffer im umgeräumten Kirchenschiff in Habenhausen, um bei einer dreigängigen Braunkohlmahlzeit Musik und Reden zu lauschen.

Totschlag eines 15-Jährigen

Am Landgericht wird die Hauptverhandlung gegen drei Angeklagte wegen Totschlags eines 15-Jährigen fortgesetzt. Die drei Angeklagten sollen einen 15 Jahre alten syrischen Flüchtling in der Silvesternacht 2016/2017 verfolgt und mit Tritten und Schlägen tödlich verletzt haben. Der Jugendliche starb einige Tage später im Krankenhaus. Zwei der Angeklagten haben die türkische, einer die deutsche und armenische Staatsangehörigkeit.

Bremer Herztage

Die Bremer Herztage finden in diesem Jahr in Posthausen statt. Kostenlose Beratungs- und Mitmach-Angebote rund um die Herzgesundheit gibt es von 10 bis 18 Uhr bei Dodenhof.

Kopf des Tages

Mit 16 Jahren hatte der Böblinger Schüler Jannik Völk plötzlich entdeckt, dass sich sein Mountainbike zu mehr eignet, als nur die Berge hinaufzuklettern und über Stock und Stein hinunterzurasen. Sechs Jahre später ist der 22-Jährige Dirt-Biker Akteur der Show „Night of Freestyle“ an diesem Freitag und Samstag in der ÖVB-Arena in Bremen, bei der alles, was Reifen hat, möglichst über Rampen springt.

Tipp des Tages

Unter dem Motto "Crossing Minds – Duologues for Vibraphone & Guitar" interpretieren Florian Poser und Martin Flindt bei diesem Torhauskonzert Jazz auf ihre ganz eigene Art. Poser gilt als einer der renommiertesten Vibraphonisten in Deutschland. An der Hochschule für Künste Bremen hat er eine Professur im Jazzbereich. Im Torhaus spielt er zusammen mit dem deutschen Jazz-Gitarristen Martin Flindt, der unter anderem mit seinem Trio "Flindt's Tones" und im Continuum-Projekt mit Dirk und Jens Piezunka hörenswerte Platten gemacht hat. Angekündigt ist ein Mix aus American Mainstream und modernen Spielformen. Der Eintritt ist frei: Freitag, 15. Februar, 20 Uhr, Torhaus Nord, Liegnitzstraße 63.