In den Bremer Gotteshäusern wie der St. Johann Kirche wird es an Heiligabend voll. (Frank Thomas Koch)

Friede

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen": Das ist die Botschaft der Engel in Kapitel 2, Vers 14 des Lukasevangeliums, die an Heiligabend in vielen Kirchen und Wohnzimmern vorgelesen wird.

Freude

Die Freude über Christi Geburt ist der Kern von Weihnachten. Egal ob besinnlich oder bunt und laut gefeiert wird und egal, ob es Geschenkeberge gibt oder liebe Worte – das Wichtigste ist, dass es ein frohes Fest wird.

Kartoffelsalat

Mit Gurken oder ohne? Mit Mayonnaise oder Essig-Marinade? Kartoffelsalat mit Würstchen ist das Traditionsgericht am Heiligen Abend. Mögen die meisten, ist gut vorzubereiten – und opulentes Essen gibt’s an den Feiertagen noch genug.

Kopf des Tages: Henner Flügger

Von Zuversicht und Liebe spricht Pastor Henner Flügger an diesem Montag, wenn er im festlich erleuchteten St.-Petri-Dom ab 15 Uhr im Gottesdienst mit Krippenspiel predigt. Er steht an dieser Stelle stellvertretend für die vielen Bremer Pastorinnen und Pastoren, die die Weihnachtsmessen leiten.

Tipp für den 1. Weihnachtsfeiertag: „Maskenball“ zwischen Komik und Ernst

Oper Gustav III. liebt das Risiko, er ist ein Spieler. Ihm wird prophezeit, er werde durch die Hand seines besten Freundes Renato sterben. Doch er schlägt alle Warnungen einer Verschwörung gegen ihn in den Wind und lässt keine Gelegenheit aus, sich öffentlich zu zeigen. Langsam aber gleiten ihm die Fäden aus der Hand. Giuseppe Verdis 1859 in Rom uraufgeführte Oper bietet so krasse Wechsel wie keine andere aus seiner Feder. Humorvoll beschwingte Episoden in schmissig burleskem Ton treffen auf romantisierende, überschwängliche Gefühlsszenen. Komik schlägt in bitteren Ernst um, Freundschaft wird zur Feindschaft, Operettenstil zum Musikdrama. Dienstag, 25. Dezember, um 18 Uhr, im Theater am Goetheplatz, Goetheplatz 1-3.