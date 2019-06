Nachdem in den vergangenen Wochen sondiert wurde, gehen SPD, Grüne und Linke ab Mittwoch in die Koalitionsverhandlungen. (Frank Thomas Koch)

Verhandlungsrunde startet

Nun wird es ernst: Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken beginnen. Um 10 Uhr kommen die Vertreter zur ersten Verhandlungsrunde zusammen.

Ende des Ramadan

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) lädt die islamischen Religionsgemeinschaften in Bremen ein, in der Oberen Rathaushalle das Ende des Ramadan zu feiern. Der Vorfall der zerrissenen Korane wird dort mit Sicherheit auch zur Sprache kommen.

Rechtsstreit über Kunstwerk

Vor der Zivilkammer des Landgerichts geht es um ein verschwundenes Kunstwerk. Kläger ist ein Münsteraner Künstler, der der Stadt 1994 eine Skulptur zur Verfügung gestellt hatte. Diese ist nun nicht mehr auffindbar, der Mann fordert Schadenersatz.

Kopf des Tages: Yared Dibaba

Yared Dibaba gehört seit Jahren zu den Aushängeschildern des norddeutschen Raumes. Aufgewachsen ist der gebürtige Äthiopier in Ganderkesee, er spricht perfektes Platt und ist eines der bekanntesten Gesichter des Norddeutschen Rundfunks. So verwundert es nicht, dass der 50-Jährige offenbar auch dem Matjes einiges abgewinnen kann: An diesem Mittwoch kommt er zum Saisonstart nach Bremen und kommentiert, wenn Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer, Fischsommelier Patrick Schälte und Gewinner des ­WESER-KURIER die ersten Fische verkosten.

Tipp des Tages: Authentischer Southern-Rock aus Kalifornien

Southern Blues Rock aus den USA präsentieren Robert Jon & The Wrecks aus Südkalifornien. Angekündigt ist dreckiger, harter, authentischer Southern-Rock, bluesiger Country und Americana, basierend auf exzellentem Songwriting, der musikalisch hervorragend dargereicht wird. Die mit mächtig Wumms ausgestattete Rhythmus-Abteilung biete eine starke Basis für die Slidegitarre und die unbeschreibliche Stimme von Robert Jon Burrison, heißt es in der Ankündigung. Hier werde klassische Musik in modernem Gewand geboten, die sofort in Herz und Hirn Einzug halte. Ihr zweites Album „Good life pie“ hat die Band mit im Gepäck. Ihr Debütalbum „Glory bound“ haben Robert Jon & The Wrecks vor zwei Jahren herausgebracht. Mittwoch, 12. Juni, um 20 Uhr im Bluesclub Meisenfrei, Hankenstraße 18