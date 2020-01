Politik, Protest und Musik

Das wird am Mittwoch, 15. Januar 2020, wichtig in Bremen

Joerg Helge Wagner

Der Senat empfängt, Fridays for Future demonstriert vor der Siemens-Filiale im Technologie-Park und Adel Tawil singt. Das wird am Mittwoch wichtig in Bremen.