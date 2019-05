Warten auf die ersten Gäste: Der Strandpark "Waller Sand" am Tag vor der Eröffnung. (Christian Walter)

Parteijugend diskutiert

Der Wahlkampf ist in vollem Gange: Am Abend treffen die Vertreter der Parteijugend-Organisationen zur „jungen Elefantenrunde“ im Presseclub aufeinander. Los geht es um 19.30 Uhr. Mit Robert Habeck ist zudem einer der bekanntesten deutschen Grünen-Politiker in der Stadt.

Neuer Stadtstrand

Knapp 175 000 Kubikmeter Sand wurden in zwei Jahren Bauzeit aufgeschüttet, nun ist der Strandpark Waller Sand fertig. Er wird am Mittwoch um 14 Uhr am Wendebecken in der Überseestadt feierlich eröffnet.

Umzug im Klinikum Mitte

Nach dem offiziellen Festakt in der vergangenen Woche ziehen diesen Mittwoch die ersten Stationen im Klinikum Bremen-Mitte in den Neubau um: Ärzte und Pflegekräfte packen zusammen, Patienten werden umgebettet.

Kopf des Tages: Micky Beisenherz

Eine Karriere zwischen Hamburg und Castrop-­Rauxel, zwischen Extra3 und Dschungelcamp: Micky Beisenherz gehört zu den vielseitigsten Autoren und Moderatoren Deutschlands. Die Tour zum Buch „...und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee“, einer Sammlung seiner „Stern“-Kolumnen und weiterer Texten, startet an diesem Mittwoch im Fritz-Theater. Die Show ist allerdings schon ausverkauft.

Tipp des Tages: Fotokunst aus Bremen und umzu

Die Arbeitnehmerkammer eröffnet die Fotoausstellung „Sieben auf einen Streich“ mit Fotografien von Toma Babovic, Fritz Haase, Christine Henke, Rüdiger Lubricht, Jürgen D. Schmidt, Jochen Stoss und Helmut Wieben. Die Arbeiten der sieben in und um Bremen lebenden Künstler deckt ein breites Spektrum künstlerischer und dokumentarischer Fotografie ab. Es reicht von Rüdiger Lubrichts atmosphärischen Motiven des Teufelsmoors (Foto oben) über Jochen Stoss’ Fotos des Bremer Schnoorviertels aus der Nachkriegszeit bis hin zu verfremdeten Polaroids von Helmut Wieben. Zusammengestellt hat die Auswahl der Bremer Fotograf Andreas Bohnhoff. Eröffnung am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr im Foyer der Arbeitnehmerkammer Bremen, Bürgerstraße 1.