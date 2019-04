Sarah Kuttner hat vielerlei Berufe: Fernsehmoderatorin, Autorin und Kolumnistin. Am Mittwoch stellt sie in Bremen ihren aktuellen Roman vor. (Oliver Berg/dpa)

Sarah Kuttner im Schlachthof

In ihrem vierten Roman „Kurt“ nimmt sich Sarah Kuttner eines bedrückenden Themas an: Als der kleine Sohn ihres Partners stirbt, muss die Hauptfigur Lena lernen, mit dieser neuen Realität zu leben. Auszüge aus dem neuen Roman liest Kuttner ab 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof.

Ferntransport mit dem Rad

Emissionsfreier Gütertransport? Das wollen Mitglieder des ADFC Bremen versuchen, die heute nach Amsterdam fahren, um von dort mit Lastenrädern Schokolade nach Bremen zu transportieren. Am 23. April kommen sie zurück.

Geburtstag von James Last

Er prägte den „Happy Sound“ und das „Easy Listening“ wie kein anderer: Diesen Mittwoch wäre die Musiklegende James Last 90 Jahre alt geworden. Er starb im Juni 2015. In Hemelingen soll schon bald ein Platz nach dem gebürtigen Bremer benannt werden.

Kopf des Tages: Julia Koschitz

Eine Polizeimütze wird Schauspielerin Julia Koschitz in nächster Zeit häufiger tragen: Sie hat die Rolle der Streifenpolizistin Maja Witt in einer neuen ZDF-Krimikomödie übernommen. Gedreht wird die Sendung in Bremen. Auch an diesem Mittwoch steht Koschitz mit Kollege Aljoscha Stadelmann vor der Kamera.

Tipp des Tages: Musikkomödie mit schillernden Travestie-Einlagen

Eine Liebeskomödie mit dem Titel „Burn Baby Burn“ haben der Drehbuchautor Christopher Kotoucek und der Regisseur Tim Reichwein auf die Bühne gebracht. Die Musikkomödie spielt im Jahr 1979 und begleitet ein schwules, ein lesbisches und ein heterosexuelles Paar und verbindet alle Akteure mit vielen Irrungen und Wirrungen. Es ist die Zeit der weiten Schlaghosen, gemusterten Hemden, hohen Stiefeln oder Batik-Shirts. „Burn baby Burn“ ist laut Ankündigung eine rasant skurrile Komödie, gespickt mit witzigen Dialogen, schillernden Travestie-Einlagen und den größten Hits der 70er-Disco-Ära von Gloria Gaynor über Bee Gees bis Tina Turner. Donnerstag, 18. April, um 19.30 Uhr im Fritz Theater, Herdentorsteinweg 39