Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff trifft sich mit Vertretern der Bürgerinitiative „Rennbahngelände Bremen“, um über die Zukunft des Rennbahngeländes zu sprechen. (studio b bremen)

Zukunft der Rennbahn

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff trifft sich mit Vertretern der Bürgerinitiative „Rennbahngelände Bremen“ zum Gespräch.

Diskussion zur Autofreiheit

Die Bremer Innenstadt soll bis 2030 autofrei sein. In welchen Schritten kann man dieses Ziel erreichen? Antworten auf diese Frage soll es bei einer Podiumsdiskussion des Vereins „Autofreier Stadtraum“ ab 19 Uhr in der Markthalle Acht geben.

Deputationen tagen

Die Bildungs- und die Umweltdeputation tagen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Gründung einer neuen Grundschule im Ortsteil Überseestadt zum Schuljahr 2020/21 und der Entwurf einer Verordnung über zusätzliche Anforderungen bei der Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Kopf des Tages

Er gilt als großer Denker unserer Zeit: Herfried Münkler. Der emeritierte Professor mit den Schwerpunkten Politische Theorie und Ideengeschichte ist an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr im Bremer Presseclub zu Gast. Im Freiraum-Podcast spricht er über die Krise der liberalen Demokratie. Freiraum ist eine Produktion von Presseclub, Bremen Zwei und WESER-KURIER.

Tipp des Tages

Die Shakespeare Company zeigt das Stück „Der Kaufmann von Venedig“ von William Shakespeare in einer Inszenierung von Nora Somaini. Im Mittelpunkt des Dramas steht der Kaufmann Antonio. Er leiht sich vom Juden Shylock Geld, damit sein Freund Bassanio um seine geliebte Portia werben kann. In Erwartung, bald wieder liquide zu sein, akzeptiert Antonio Shylocks Bedingung: Wenn er den Kredit nicht rechtzeitig zurückzahlt, darf sich Shylock ein Pfund Fleisch aus Antonios Körper schneiden. Doch da ereilt Antonio die Nachricht, dass er ruiniert ist: Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26.