Vergleichsübung von Polizisten

Polizisten aus Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten aus ganz Deutschland führen eine sogenannte Vergleichsübung durch. Die Übung findet alle zwei Jahre statt, damit soll auch die Zusammenarbeit für länderübergreifende Einsätze trainiert werden. Insgesamt treten 20 Mannschaften teilweise unter extremen Bedingungen gegeneinander an.

Der 100. der „Seute Deern“

In Bremerhaven werden die Details zum 100. Geburtstag des Großseglers „Seute Deern“ bekanntgegeben.

Stadtmusikantensommer

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Bremer Stadtmusikanten feiert die Hansestadt. Das Programm dazu stellen Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Peter Siemering (Geschäftsführer der WFB Wirtschaftsförderung Bremen), Marko Letonja (Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker) und Ulrike Jäckel (Concept Bureau UG) vor.

Kopf des Tages

In seiner jungen Laufbahn hat der Verdener Karateka Stanislav Littich schon einige Erfolge gefeiert. Unter anderem startete er bereits bei Welt- und Europameisterschaften der Junioren. Jetzt fügte der 18-Jährige seiner Erfolgsgeschichte ein neues Kapitel hinzu: Der Kämpfer des Vereins Bushido Verden wurde in Erfurt Deutscher Juniorenmeister – im Einzel- und im Team-Wettbewerb. An diesem Mittwoch trägt er sich im historischen Verdener Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein.

Tipp des Tages

Die Geschichte einer Weltumrundung dokumentiert der Film „Weit“, den der Kameramann Patrick Allgaier und die Filmemacherin Gwendolin Weisser produziert haben. Das Paar zog 2013 in Freiburg los. Dreieinhalb Jahre und 97 000 Kilometer später kehrten sie zurück. Als Anhalter erkundeten sie Tadschikistan, Georgien, Iran, Pakistan, China und die Mongolei. Von Japan aus ging es mit einem Frachtschiff nach Mexiko. Nach der Geburt von Sohn Bruno 2015 fuhren sie durch Mittelamerika. Als sie im Frühjahr 2016 wieder in Europa waren, beenden sie ihre Weltumrundung mit einem 1200 Kilometer langen Fußmarsch bis vor die Haustür in Freiburg. Nach der Vorführung kann das Publikum mit den beiden Regisseuren per Skype sprechen: Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr im City 46, Birkenstraße 1.