Verfassungsschutzbericht 2018

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellt den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2018 vor.

Heiße Phase des Wahlkampfes

Mit Wolfgang Kubicki, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, startet die Partei im Atlantic-Hotel Galopprennbahn in die heiße Phase des Bürgerschaftswahlkampfes.

Werder gegen Bayern

Werder Bremen möchte am Mittwoch zum ersten Mal seit 2010 wieder das Endspiel des DFB-Pokals erreichen. Halbfinal-Gegner im Weser-Stadion ist der deutsche Rekordmeister und Rekordpokalsieger FC BayernMünchen. Gegen die Bayern hat Werder zuletzt in der Bundesliga und im Pokal 19 Mal nacheinander verloren - darunter im Pokalfinale 2010 und im Halbfinale 2016. Dafür ist Werder zu Hause in diesem Wettbewerb eine Macht: Seit 37 Heimspielen oder 31 Jahren verloren die Bremer im Weser-Stadion nicht mehr im Pokal. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr. ARD und Sky übertragen live. Das Finale in Berlin wird am 25. Mai ausgetragen.

Kopf des Tages

Frieder Bernius bekam früh Klavier- und Geigenunterricht und studierte Musik in Stuttgart und Tübingen. Der Dirigent und Chorleiter machte sich einen Namen mit seinem Engagement für Alte Musik, unter anderem für das Festival „Stuttgart Barock“. Außerdem ist Bernius Experte für die geistlichen Werke Felix Mendelssohns. Das beweist er am Mittwoch in der Glocke beim Abo-Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Tipp des Tages

Die Karriere des Stimmwunders Ella Fitzgerald begann mit 17 Jahren in der Band von Chick Webb. Schon kurze Zeit danach wurde sie zu einer der gefragtesten Swing-Sängerinnen, dann zur Bebop-Meisterin und Scat-Gesang-Königin und Jahrzehnte später zu einer Musiklegende als „First Lady of Jazz“. Anlässlich ihres Geburtstages am 25. April 1917 zeichnet die Dokumentation „Ella Fitzgerald – Pure Love“ die verschiedenen künstlerischen Schaffensphasen der in Newport News (Virginia) geborenen Sängerin nach. Neben Archiv- und Fotomaterial eröffnen Interviews mit Jazzforschern und Neurologen neue Einblicke in das Wunder von Ella Fitzgeralds Stimme. Die gilt bis heute als nahezu unerreichtes Phänomen: Mittwoch, 24. April, um 20.30 Uhr im City 46, Birkenstraße 1.