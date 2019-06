Am Mittwoch wollen Mitglieder von Bremer Elternvertretungen ihre Forderungen für die Bewältigung der Kita-Krise vorstellen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Kita-Krise in Bremen

Vertreter von Elternvertretungen und Ilse Wehrmann, Expertin für frühkindliche Bildung, stellen ihre Forderungen für die Bewältigung der Kita-Krise in Bremen vor. In Bremen fehlten 900 Kita-Plätze, 600 seien in dem falschen Stadtteil, heißt es in einer Mitteilung zu der Veranstaltung. Die Betreuung sei zudem von Fachkräftemangel geprägt.

Wirtschaftsminister tagen

Die Minister informieren am Mittag über Ergebnisse ihrer zweitägigen Beratungen in Bremerhaven.

Herztag im Stadionbad

Beim zweiten Herztag der Bremer Bäder im Stadionbad von 13 bis 16 Uhr soll Besuchern das Thema Herzdruckmassage vermittelt werden. Außerdem geht es um Prävention. Kooperationspartner sind die Stiftung Bremer Herzen und das Reha-Zentrum Bremen.

Kopf des Tages: Erik Roßbander

Die Schüler des zehnten Jahrgangs der katholischen Schulen dürften an diesem Mittwoch besonders aufgeregt sein: Am Abend moderieren sie die Gala zum 200-jährigen Jubiläum ihrer Schulen in Bremen in der Glocke. Allein sind sie nicht: Die Leitung hat Erik Roßbander von der Shakespeare Company übernommen. Roßbander, Jahrgang 1960, ist seit 1990 in Bremen. Als Coach unterstützt er neben Erwachsenen immer wieder junge Menschen.

Tipp des Tages: Seltene Tiere und Pflanzen von Sansibar

Einen Bildervortrag über Sansibar hält Michael Burkart vom Botanischen Garten Potsdam in der Botanika. Unter dem Titel „Aloe am Traumstrand – Reise nach Sansibar“ berichtet der Botaniker vom Sansibar-Archipel im Indischen Ozean. Trotz starker menschlicher Landnutzung besitzt Sansibar noch Bereiche mit natürlicher Vegetation und bemerkenswerten Tier- und Pflanzenarten, darunter nur dort vorkommende Flughunde, Affen und Aloen wie die Aloe pembana (Foto). Dank der Städtepartnerschaft Potsdams mit Sansibar gibt es eine rege Zusammenarbeit, die auch die Erforschung und Rettung seltener Pflanzen in Sansibar einschließt. Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im Seminarraum der Botanika, Deliusweg 40