Werderfans hoffen auf ein erneutes Doppelpack von Kapitän Max Kruse wie zuletzt am Wochenende im Spiel gegen Mainz. (Carmen Jaspersen/dpa)

Viertelfinale im DFB-Pokal

In Gelsenkirchen geht es an diesem Mittwoch um alles: Im Viertelfinale des DFB-Pokal will sich der SV Werder Bremen ab 20.45 Uhr gegen Schalke 04 durchsetzen und damit einen Schritt in Richtung Finale in Berlin machen.

Jahresbilanz von Eurogate

Der Containerterminalbetreiber Eurogate stellt seine Zahlen für 2018 vor. Im Jahr zuvor musste das Unternehmen einen Umsatzrückgang verkraften.

Nuklearmediziner tagen

Noch bis Sonnabend wird in der Messe Bremen die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin veranstaltet. Es ist die größte nationale Tagung dieser Art.

Kopf des Tages: Maite Kelly

Die 39-jährige Maite Kelly tourt seit einigen Wochen durch Deutschland. Die deutsch-irische Sängerin hat im vergangenen Jahr ihr zweites Album mit dem Titel „Die Liebe siegt sowieso“ veröffentlicht und füllt derzeit die Stadien und Arenen der Großstädte. An diesem Mittwoch stellt Schlagersängerinnen ihre Songs in der Halle 7 vor.

Tipp des Tages: Italienische Arien mit Gefühl

„Evviva — Eine italienische Operngala“ präsentiert das Theater Bremen. Wer diese Gala zu Silvester nicht gesehen hat, hat in dieser Spielzeit noch dreimal die Gelegenheit dazu. Das Musiktheaterensemble, der Chor des Theater Bremen und die Bremer Philharmoniker versprechen ans Herz gehende Arien und Ensembles von Rossini, Donizetti, Verdi und anderen. In der Rahmenhandlung agieren Patrick Zielke als Teufel und Christian-Andreas Engelhardt als Amor. Sie mischen eine Gesellschaft auf, in der es um Liebe, Eifersucht, Raserei und Versöhnung geht. Mittwoch, 3. April, um 19.30 Uhr im Theater am

Goetheplatz