Nach rund eineinhalb Jahren Bühnenabstinenz gibt Silbermond ein Clubkonzert im Schlachthof. (Britta Pedersen/dpa)

Vorschlag an die Basis

Der Grünen-Landesvorstand in Bremen berät über einen Vorschlag an Basis zu den Koalitionsverhandlungen. Die Partei wird von CDU und SPD als Regierungspartner umworben. In der vergangenen Woche haben die Parteien die Möglichkeiten einer Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP und eines rot-grün-roten Bündnisses sondiert. Am Donnerstag soll die grüne Basis bei einem Landesparteitag über den Vorschlag abstimmen.

Wache der Bundespolizei

Die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof wird im Beisein von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion Hannover, Martin Kuhlmann, eröffnet.

Appell an die Politik

Mehrere Verbände aus den Bereichen Verkehr und Umwelt veröffentlichen zu den kommenden Koalitionsverhandlungen einen gemeinsamen Appell an die Politik und formulieren Forderungen an die neue Koalition.

Kopf des Tages

16 Jahre ist es her, dass die deutsche Pop-Rock-Band Silbermond ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb. Die mittlerweile 34-jährige Frontfrau Stefanie Kloß steckte damals noch mitten in den Abiturprüfungen. Heute zählt Silbermond zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Bands. Nach rund eineinhalb Jahren Bühnenabstinenz (und Babypause) gibt das Quartett am Mittwoch ein Clubkonzert im Schlachthof. Das Konzert war nach wenigen Minuten ausverkauft.

Tipp des Tages

Die Band Hot Snakes gibt ein Konzert in der Lila Eule. Als Support tritt das kanadische Frauenduo Mobina Galore (siehe Foto) auf. Mobina Galore: Das sind Jenna Priestner (Gesang , Gitarre) und Marcia Hanson (Drums, Gesang), die einen Mix aus Punk und Rock präsentieren. Angekündigt sind Lieder mit persönlichen Texten, melodischer Gitarre und abwechslungsreichem Gesang. Die kalifornische Band Hot Snakes präsentiert ihr viertes Album „Jericho Sirens“, das die fünf Musiker nach 14-jähriger Pause vor zwei Jahren aufgenommen haben: Mittwoch, 5. Juni, um 20 Uhr in der Lila Eule, Bernhardstraße 10-11.