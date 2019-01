Die fantastischen Vier treten in der ÖVB-Arena auf. (Imago)

Zweiter Sitzungstag

Die Innovationsstrategie für Bremen und Bremerhaven und die Fortschreibung des Klimaschutz- und Energieprogramms sind an diesem Mittwoch Thema in der Bremischen Bürgerschaft. Am zweiten Sitzungstag kommen die Abgeordneten des Landtags zusammen. Am Nachmittag geht es um die Überstundensituation bei der Polizei.

Odai-Prozess geht weiter

Der Prozess am Bremer Landgericht gegen drei Männer, denen vorgeworfen wird, in der Silvesternacht den 15-jährigen Syrer Odai K. in Lüssum totgeschlagen zu haben, wird fortgesetzt.

Lernmesse im Stadion

Mehr als 40 Aussteller von Schulen, Hochschulen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen informieren an diesem Mittwoch über das berufliche Fortkommen. Bei der Lernmesse im Weserstadion geht es um viele Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung.

Kopf des Tages: Michael Bernd Schmidt

Eigentlich heißt er Michael Bernd Schmidt, doch nicht nur Freunde des gepflegten Deutsch-Hip-Hops kennen ihn unter dem Namen Smudo. 1968 in Offenbach geboren, startete er als einer der „Fantastischen Vier“ ab 1992 durch. Das zweite Album des Quartetts, „4 gewinnt“ räumte so richtig ab, mit dem Hit „Die da?!“ werden die „Fanta Vier“, wie die Fans sie nennen, bis heute identifiziert. Am Mittwoch treten sie in der ÖVB-Arena auf.

Tipp des Tages: Blues mit argentinischem Temperament

Die Vanesa-Harbek-Blues-Band aus Berlin gibt ein Konzert im Meisenfrei. In ihrer Heimat Argentinien soll die studierte Musikerin Vanesa Harbek längst als „Blues Queen“ gelten. Auf der Bühne präsentiert sie eine Gratwanderung zwischen Blues, R’n’B, Tango und Jazz und eine Kombination aus Gitarre und Trompete. Dabei wird sie von zwei Bandkollegen an Bass und Schlagzeug unterstützt. Die Zuschauer hören jazzige Improvisationen auf der Bluesgitarre, emotionale Tango-Elemente sowie eine gehörige Portion südamerikanisches Temperament. Mittwoch, 23. Januar, um 20 Uhr im Bluesclub Meisenfrei, Hankenstraße 18