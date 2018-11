Der öffentliche Personennahverkehr ist Thema in der Bremischen Bürgerschaft. (Christian Walter)

Umweltministerkonferenz tagt

Den Vorsitz der Umweltministerkonferenz hat in diesem Jahr Bremen, weshalb die Bundes- und ­Landespolitiker von diesem Mittwoch an in der Hansestadt tagen. Themenschwerpunkte sind unter anderem der Klimaschutz, die Luftreinhaltung in Zusammenhang mit Dieselautos, das

Insektensterben, das Wolfsvorkommen, eine EU-Kunststoffstrategie und die Wasserrahmenrichtlinie.

Preise für den ÖPNV

In der Bremischen Bürgerschaft wird über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Bremen debattiert. Die Linken wollen die Preise für den ÖPNV in Bremen und Bremerhaven zum Thema machen.

Die Welt der Mode

Die Show „Fashion“ feiert an diesem Mittwoch im Varieté-Theater GOP in Bremen ihre Premiere. Das Stück, das bis zum 13. Januar zu sehen sein wird, wirft einen Blick vor und hinter die Kulissen einer schillernden Welt, in der Eleganz und Schönheit die Gesetze schreiben.