Wie geht es den Einzelhändlern in der Region Bremen? (Christina Kuhaupt)

Situation der Einzelhändler

Die Commerzbank veröffentlicht eine Studie zur aktuellen Situation von Einzelhändlern in der Region Bremen.

Vereidigungsfeier der Polizei

143 Polizeikommissaranwärter, die ihr Studium am 1. Oktober aufgenommen haben, werden an diesem Mittwoch in der Glocke vereidigt. Ebenfalls vereidigt werden 14 Seiteneinsteiger der Kriminalpolizei sowie drei Seiteneinsteiger der Wasserschutzpolizei.

Offizieller Baubeginn

Im Technologiepark der Universität Bremen wird an diesem Mittwoch der erste Spatenstich für die neue Hauptstelle der Sparkasse Bremen getätigt. Im Herbst 2020 will die Bank dann ihr neues Zuhause, das auf einer Fläche von 7200 Quadratmetern entsteht, beziehen.