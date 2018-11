Astronauten bekommen aus einem Satelliten-Gewächshaus frisches Gemüse. (dpa)

Tomaten im Weltall

Nachdem der Start des Weltraum-Projekts „Eu:Cropis“ zuletzt verschoben wurde, soll es an diesem Mittwochabend losgehen. Die DLR trägt einen großen Anteil an der Mission, bei der ein Satellit als Gewächshaus klären helfen soll, wie gut Astronauten mit frischem Gemüse versorgt werden können.

Preise für soziales Engagement

Mit den „Sternen des Sports“ sollen all jene belohnt werden, die sich ehrenamtlich in Sportvereinen engagieren. An diesem Mittwoch wird die Auszeichnung im Veranstaltungscenter des Landessportbundes in der Überseestadt übergeben.

Wettbewerb auf Russisch

Der erste Prüfungstag der Bundesolympiade der russischen Sprache ist zwar erst am Donnerstag. Doch an diesem Mittwoch kommen die Teilnehmer zur Eröffnung ins Landesinstitut für Schule.