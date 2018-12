Für Gewerkschaft und Flüchtlingsrat steht fest: Zwei Jahre an Berufsbildenden Schulen reichen oft nicht aus, um Geflüchtete auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Darum geht es in einer Podiumsdiskussion, die die beiden Akteure im DGB-Haus veranstalten. (Ole Spata/dpa)

Demo für freien Nahverkehr

Die Bremer Freiwilligendienstler demonstrieren in der Bremer Innenstadt für kostenfreie Bus- und Bahntickets. Es gehe den Freiwilligen vor allem um die Anerkennung ihres Engagements, so die Ankündigung der Veranstalter. Sie fordern: Freie Fahrt für Freiwillige. Die Demonstration beginnt um 17 Uhr an der Domsheide.

Uni zeichnet gute Lehre aus

Die Universität Bremen verleiht den Berninghausen-Preis für gute Lehre. Ausgezeichnet werden in diesem Jahr die Informatiker Rolf Drechsler, Cornelia Große, Oliver Keszöcze, Kenneth Schmitt und Jannis Stoppe sowie Aki Harima, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Auch Hans-Christian Waldmann, Professor für Psychometrie und Statistik, wird geehrt.

Zuwanderer unter Zeitdruck

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Flüchtlingsrat kritisieren den Zeitdruck für zugewanderte Jugendliche im Bildungssystem. In einer Podiumsdiskussion wollen sie und andere Beteiligte der Integrationsarbeit darüber sprechen, was die Probleme sind und welche Folgen dies für die Jugendlichen haben kann.

Kopf des Tages

Jürgen Schmidt leitete ab den 70er-Jahren mit seiner Frau das Bremer Feinkostgeschäft und Bistro Grashoff. 2004 übergab er die Geschäftsführung an seinen Sohn, ist aber nach wie vor im Grashoff aktiv. Neben der Gastronomie hat Schmidt noch eine weitere Leidenschaft: die Fotografie. 2016 hat er damit begonnen, Bremer Streetart mit der Kamera festzuhalten. Daraus ist das Buch „Bremen von hinten“ entstanden, das er am Mittwoch der Presse vorstellt.

Tipp des Tages

Der Rapper Toni Mudrack alias Teesy macht mit seiner „Tones Tour 2018“ Station im Bremer Schlachthof. Der gebürtige Berliner hat im Sommer 2014 sein Debütalbum „Glücksrezepte“ veröffentlicht und wurde von der Onlinemediathek iTunes zu einem der spannendsten Newcomer erkoren. Vorher war Teesy bereits mit Cro, dem Rapper mit der Pandamaske, auf Tour, was seiner Musikerkarriere einen Schub gab. Einer seiner bekanntesten Songs ist „Keine Rosen“. Jetzt ist Teesy mit seinem komplett selbst produzierten Album „Tones“ unterwegs. Auf „Tones“ erzählt Teesy persönliche Geschichten direkt aus Berlin-Kaulsdorf und schafft laut Ankündigung Gänsehautmomente mit Hymnen über die ganz großen Gefühle.