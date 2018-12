Am Mittwoch prämieren Bürgerschaftspräsident Christian Weber und Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel die schönsten Bremer Weihnachtsmarktstände.

Sitzung der Bürgerschaft

Die Abgeordneten befassen sich auf Antrag der FDP mit dem Zustand der Brückenbauwerke im kleinsten deutschen Bundesland. Weitere Themen: sozialer Wohnungsbau und Brexit-Folgen für Bremen.

Schönste Buden

Bürgerschaftspräsident Christian Weber prämiert mit Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel die schönsten Bremer Weihnachtsmarktstände.

Mehr zum Thema Verbraucherportal-Ranking Bremer Weihnachtsmarkt am beliebtesten Bremen hat den beliebtesten Weihnachtsmarkt in Deutschland. Zumindest laut einer Auswertung von ... mehr »

Buchvorstellung im Rathaus

Ruth Bahar ist die Enkelin des ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Bremen Carl Katz. Mit ihrer Tochter Elise Garibaldi hat sie ein Buch über die „Holocaust Love Story“ ihrer Eltern Inge (geb. Katz) und Schmuel Berger geschrieben. An diesem Mittwoch präsentieren sie die deutsche Übersetzung im Rathaus.

Franciska Zólyom ist für einen Vortrag ist an der Hochschule für Künste Bremen zu Gast. (Wolfgang Kumm/dpa)

Kopf des Tages

Franciska Zólyom ist Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig und Kuratorin des deutschen Beitrags auf der Kunst-Biennale in Venedig 2019. Für einen Vortrag ist Zólyom an der Hochschule für Künste Bremen zu Gast. Unter dem Titel „Don't Call Me Names“ spricht sie ab 18 Uhr über (Künstler-)Identitäten und deren Festschreibung, über die Bedeutung von Namen und Identitätszuweisungen sowie deren Aufbrechen.

Tipp des Tages

Das Institut français Bremen zeigt den Film „Je fais le mort“ in der französischen Originalfassung. Die Komödie aus dem Jahr 2012 von Jean-Paul Salomé dreht sich um den Schauspieler Jean Renault. Die Angebote für ihn bleiben aus und er sieht sich gezwungen, berufliches Neuland zu betreten. Um der Polizei dabei zu helfen, den Tathergang eines Mordes genau zu rekonstruieren, übernimmt er die Rolle des Toten.

Zunächst etwas skeptisch, dann aber voller Elan macht sich Jean an die Arbeit. So viel Enthusiasmus wird allerdings gar nicht von ihm erwartet und bald strapaziert er vor allem die Nerven der verantwortlichen Polizistin Noémie Desfontaines. Mit François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-Baptiste und anderen: Mittwoch, 12. Dezember, um 19 Uhr im Institut français Bremen, Contrescarpe 19