Ein neues Hospiz für Bremen

Die Zentrale für Private Fürsorge will in Arsten ein weiteres Hospiz in Betrieb nehmen. Die Pläne dafür werden nun vorgestellt. Es wird die dritte Einrichtung dieser Art in Bremen sein. Der Bedarf ist da: Für die bestehenden Hospize gibt es nach Angaben des Pflegedienstes teils lange Wartelisten. Der Bau der neuen Einrichtung soll 2019 starten.

Werder gegen Hoffenheim

Es ist das letzte Heimspiel in diesem Jahr: Der SV Werder muss im Weserstadion gegen die TSG Hoffenheim ran. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Schütting-Stiftung schüttet aus

Die Schütting-Stiftung der Bremer Handelskammer vergibt zum zweiten Mal Projektfördermittel. Unterstützt werden sollen Einrichtungen aus den Bereichen Bildung und Wissenschaft, gezielt geht es unter anderem um mehr Berufsorientierung für junge Menschen.

Kopf des Tages: Edeltraut Rath

Muster, Ornamente und geometrische Formen: Dies sind die Themen der Bremer Künstlerin Edeltraut Rath. Die gebürtige Oldenburgerin ist seit Langem als Wandmalerin international tätig. Vielen Bremern ist sie durch den Concordia-Tunnel bekannt, den sie 2012 gemeinsam mit Künstlern aus Bremens Partnerstadt Durban gestaltet hat. An diesem Mittwoch um 13 Uhr wird ihre neueste Arbeit – die Bemalung eines Gebäudedurchgangs zwischen Rosenakstraße und Gröpelinger Heerstraße – der Öffentlichkeit übergeben.

Tipp des Tages: Der Radikalenerlass und seine Auswirkungen in Bremen

Um die Diskussion über die innere Sicherheit und das Berufsverbot in den 70er-Jahren geht es bei einer szenischen Lesung der Shakespeare Company. In der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“ ist das Thema dieses Mal „Staatsschutz – Treuepflicht – Berufsverbot. (K)ein abgeschlossenes Kapitel der westdeutschen Geschichte.“ Es lesen Simon Elias, Peter Lüchinger, Erik Roßbander, Erika Spalke und Kathrin Steinweg. Grundlage der Lesung sind verschiedene Fälle, die im Staatsarchiv Bremen überliefert sind. Es sind Fallakten zum Radikalenbeschluss aus Bremen. Mit ausgewählten Dokumenten und Artikeln aus der Presse (Alfred Grosser, Jürgen Habermas) wird der Radikalenbeschluss in der Geschichte Westdeutschlands verortet. Mittwoch, 19. Dezember, 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26