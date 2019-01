SPD-Chefin Andrea Nahles besucht an diesem Mittwoch Bremerhaven. (Kay Nietfeld/DPA)

Ermittlungen nach Angriff

Die Ermittlungen nach dem Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz werden fortgesetzt.

Neujahrsempfang

Die Stadt Bremerhaven lädt zu ihrem Neujahrsempfang. Bereits am Mittag spricht beim sogenannten Hafenschnack die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles mit dem Bremerhavener Bundestagsabgeordneten Uwe Schmidt.

Bilanz nach Sturmflut

Nach einer Warnung des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut wird eine erste ­Bilanz gezogen.

Kopf des Tages

Es wäre allzu verständlich, wenn sich für Paul Zabel die vergangenen Tage nach Frühling angefühlt haben. Kein Schnee, kein Eis, milde Temperaturen. Etwas, wovon der 31-Jährige zuletzt nur träumen konnte. Ein Jahr hat er in der Antarktis verbracht und dort im Gewächshaus Eden-ISS Gemüse, Salate und Kräuter gezüchtet. Von seinem Leben im Eis erzählt er an diesem Mittwoch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Tipp des Tages

Von Chicago nach Los Angeles – im Sommer 2018 fuhr Volker Beinhorn, der Fotograf des Übersee-Museums, für vier Wochen auf der Route 66 quer durch die USA. Von seinen Reiseeindrücken erzählt er im Museumsgespräch „Eastcoast-Westcoast – Impressionen aus den USA“ und zeigt dabei Fotografien, die seine Reise dokumentieren. Unterwegs ist auch das oben abgebildete Foto entstanden. Volker Beinhorn ist Diplom Grafik-Designer und studierte von 1983 bis 1988 an der Hochschule für Künste Bremen. Er lebt und arbeitet als Fotograf in Bremen und Braunschweig. Das Museumsgespräch kostet 10,50 Euro inklusive eines Kuchens und Kaffees. Donnerstag, 10. Januar, um 15 Uhr im Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13