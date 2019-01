Jan Böhmermann enthüllt seine Handabdrücke in der Bremer Mall of Fame. (Matthias Balk/dpa)

Zukunft des Rennbahngeländes

Die Grünen-Fraktion spricht über ihre Ansichten zur Zukunft des Rennbahngeländes und dem möglichen Volksbegehren.

Jahresempfang der Bundeswehr

Oberst Hans Peter Dorfmüller, Kommandeur des Landeskommandos Bremen und Standortältester, lädt zum Jahresempfang der Bundeswehr in das Bremer Rathaus. Erwartet werden rund 300 Gäste aus Politik, Militär, Wirtschaft, den Hilfsorganisationen und Gesellschaft.

Elektro mit Blasinstrumenten

Die Band Meute macht am Mittwoch Halt in Bremen. Bei ihren Songs kommen die elf Hamburger, die Techno, House und Deep House mit Blasinstrumenten interpretieren, ganz ohne Gesang aus. Am Abend machen sie den ausverkauften Schlachthof unsicher.

Kopf des Tages

Spuren hat Jan Böhmermann schon einige hinterlassen – sogar mit internationaler Beachtung. Wie etwa mit #Varoufake, für das er den Grimme-Preis erhielt. Für Wirbel sorgte auch sein Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan. An diesem Mittwoch präsentiert er Spuren anderer Art. Der 1981 in Gröpelingen geborene und in Vegesack aufgewachsene Satiriker enthüllt seine Handabdrücke in der Bremer Mall of Fame.

Tipp des Tages

Der Bergsteiger, Abenteurer und Filmemacher Reinhold Messner erzählt bei einem Multivisionsvortrag von einer gescheiterten Antarktis-Durchquerung (1914 - 1916). Unter dem Titel „Wild – der letzte Trip auf Erden“ geht es um den Polarforscher Sir Ernest H. Shackleton, der mit einem Team zu Fuß die Antarktis durchqueren wollte, und um Frank Wild, seinen zweiten Mann. Wild wurde der heimliche Held eines unglaublichen Überlebenskampfes, als die Expedition scheiterte. Reinhold Messner (links auf dem Foto) und Arved Fuchs gelang es 1989/90, als Erste zu Fuß die Antarktis zu durchqueren. Reinhold Messner zeigt historische Film- und Fotoaufnahmen und ergänzt diese durch persönliche Erlebnisberichte: Mittwoch, 30. Januar, um 20 Uhr in der Glocke an der Domsheide