Alles zur Schaffermahlzeit

Die Schaffermahlzeit in Bremen ist das älteste, sich alljährlich wiederholende Brudermahl der Welt. Auf der Pressekonferenz diesen Mittwoch werden alle Informationen zur Veranstaltung am kommenden Freitag beantwortet.

Bürgerparktombola startet

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) startet um 10.30 Uhr auf dem Hanseatenhof den offiziellen Losverkauf zur 65. Bürgerparktombola.

Initiative stellt Konzept vor

Die Initiative „Einfach einsteigen“ stellt um 19.30 Uhr im Karton in der Bremer Neustadt ihr Konzept für einen umlagefinanzierten Nahverkehr der Öffentlichkeit vor.

Kopf des Tages

Die Spannung steigt bei allen drei Schaffern des Jahrgangs 2019. Matthias Zimmermann, der erste Schaffer, ist der jüngste von ihnen. Mit den anderen beiden Schaffern, Thilo Schmitz und Hermann Schünemann stellt sich Zimmermann an diesem Mittwoch in der Handelskammer vor. Er ist unter anderem Geschäftsführender Gesellschafter von zwei Immobilienunternemen.

Tipp des Tages

Das Kabarett Leipziger Pfeffermühle ist auf dem Theaterschiff im geheimdienstlichen Auftrag unterwegs. Mit ihrem neuen Programm „Agenda 007“ starten Franziska Schneider, Stephanie Hottinger, Matthias Avemarg und Michael Rousavy einen Angriff auf die Lachmuskeln. Begleitet von beißendem Spott und musikalischen Einlagen widmet sich die Leipziger Pfeffermühle ihrem investigativen Vorhaben und versucht Licht in das geheimdienstliche Dunkel zu bringen. Karten zum Preis von 22 Euro gibt es unter der Rufnummer 790 86 00, im Ticketshop, Balgebrückstraße 8, an der Abendkasse auf dem Schiff sowie unter www.theaterschiff-bremen.de: Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen an der Tiefer 104