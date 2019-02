Ex-Fußballprofi Ulrich Borowka hat seine frühere Alkoholsucht in einer Autobiografie verarbeitet. In dem Buch arbeitet der gelernte Maschinenschlosser sein Doppelleben zwischen Leistungssport und Alkoholsucht auf. Am Mittwoch ist er im Weser-Stadion zu Gast. (Ole Spata/dpa)

Drei hochkarätige Termine

Drei Mal ist Bremer Recht: In der Bremer Politik stehen am Mittwoch gleich mehrere Veranstaltungen an. Zunächst stellt der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder seinen Beraterkreis vor. Fast gleichzeitig präsentiert die FDP den Entwurf ihres Wahlprogramms. Und am Mittag legt Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) den Wissenschaftsplan 2025 vor.

Förderpreis wird vergeben

Im Gerhard-Marcks-Haus wird erstmals der Frauenkulturförderpreis vergeben. Im Fokus steht dabei ein Projekt von Frauen für Frauen.

Basketball in Bremerhaven

Es sieht nicht gut aus für die Eisbären Bremerhaven: Nach 13 Pleiten in Folge in der Basketball-Bundesliga muss im Heimspiel gegen die Gießen 46ers dringend ein Sieg her.

Kopf des Tages: Ulrich Borowka

Tipp des Tages: Kalifornische Bluesrocker

Der kalifornische Bluesrocker Tommy Castro und seine Band The Painkillers kommen ins Meisenfrei. Im Gepäck haben sie ihr neues Livealbum „Killin’ it live“. Angekündigt ist funkiger Southern-Soul, Big-City-Blues und Classic Rock. Der Sänger und Gitarrist Castro erhielt 2010 in vier Kategorien den von der amerikanischen Blues Foundation verliehenen „Blues Music Award“. Mit zehn Jahren griff er das erste Mal zur Gitarre. Ein halbes Jahrhundert später ist er zu einem versierten Profimusiker mit ausgereiftem Stil und tausenden Konzerten auf dem Buckel geworden. Ihn begleiten Randy McDonald am Bass, Schlagzeuger Bowen Brown und Keyboarder Michael Emerson. Mittwoch, 13. Februar, um 20 Uhr im Blues-Club Meisenfrei, Hankenstraße 18