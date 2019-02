Am Mittag verabschieden sich Wegbegleiter im Dom und anschließend in der Bürgerschaft von Christian Weber. (Christina Kuhaupt)

Staatsakt für Christian Weber

Das bestimmende Thema am Mittwoch wird der Staatsakt für den in der vergangenen Woche verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber sein. Am Mittag verabschieden sich Wegbegleiter im Dom und anschließend in der Bürgerschaft von dem Politiker.

Fachkongress zur Pflege

Mehr als 4700 Ärzte, Pflegekräfte und weitere Fachleute aus dem Gesundheitswesen treffen sich bis Freitag zum Intensivmedizin- und Intensivpflege-Symposium in der Messe Bremen.

Grünenchef zu Gast in Bremen

Auf Einladung des Bremischen Landwirtschaftsverbands kommt der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck in die Hansestadt. Ab 19 Uhr diskutiert er mit den Besuchern im Landgut Horn über das Thema „Landwirtschaft in der Stadt und der Region“.

Kopf des Tages

Sie ist sechsfache Weltmeisterin, und zusammen mit Eiskunstlauf-Partner Bruno Massot hat Aljona Savchenko zuletzt Olympia-Gold für Deutschland geholt. In diesem Winter treten Savchenko und Massot, unter anderem mit ihrer Olympia-Kür, als Stargäste in der Show "Holiday on Ice" auf. Ein letztes Mal Ende Februar in Berlin – und ein vorletztes Mal an diesem Mittwoch ab 19 Uhr in der Bremer ÖVB-Arena, wo "Holiday on Ice“ noch bis Sonntag läuft.

Tipp des Tages

Der gebürtige Hamburger Pianist Alexander Krichel kommt zu einem Klavierabend in den Sendesaal. Auf dem Programm stehen Werke von Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, Fritz Kreisler und Richard Wagner. Drei der Werke wurden von Sergej Rachmaninow oder Franz Liszt für das Klavier bearbeitet. Ausgebildet in Hamburg, Hannover und London blickt Alexander Krichel auf mehrere CD-Einspielungen und Engagements in der ganzen Welt zurück. Sein Debütalbum brachte ihm einen Echo Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres ein: Mittwoch, 20. Februar, um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45