Ab diesem Montag wird die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Bremen ihre Akten nur noch vollelektronisch bearbeiten. (Julian Stratenschulte/dpa)

Elektronische Gerichtsakte

Beim Verwaltungsgericht (VG) Bremen gibt es um 14 Uhr das offizielle sogenannte Rollout der elektronischen Gerichtsakte. Ab diesem Montag wird die 5. Kammer des VG Bremen ihre Akten nur noch vollelektronisch bearbeiten. Bereits zuvor hatte die 5. Kammer anlässlich eines Pilotprojektes die Arbeit mit der E-Akte erprobt.

Das EU-Programm „Erasmus+“

„Erasmus+“, das EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, fördert Auslandspraktika und Studienaufenthalte in Europa und soll in der neuen Laufzeit ab 2021 weiter ausgebaut werden. Wie, das wird um 16 Uhr im Europapunkt bekanntgegeben.

Ausstellung wird eröffnet

Im Justizzentrum am Wall eröffnet um 17 Uhr Bremens Senator für Justiz und Verfassung, Martin Günthner, die Ausstellung „Bilder von Widerstand und Vernichtung“ von Janet Fruchtmann.

Kopf des Tages

Als Geschäftsführer der Bremer Aufbau-­Bank, der Förderbank des Bundeslandes, ist Ralf Stapp auch verantwortlich für ein ­relativ neues Projekt im Nordwesten: das Starthaus, einem Beratungszentrum für Firmengründer. Dass dessen Leiterin nach nur wenigen Monaten im Amt hinwarf, überraschte und brachte die Initiatoren in Erklärungsnot. An diesem Montag nun will Stapp gemeinsam mit Wirtschafts­senator Martin Günthner (SPD) und Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen eine 500-Tage-Bilanz vorlegen.

Tipp des Tages

Matt Adomeit ist der spezielle Gast bei „Jazz on Board“. Der amerikanische Bassist und Komponist lebt seit einiger Zeit in Berlin. Seine musikalischen Wurzeln sind im Bluegrass und in der klassischen Musik zu finden. Doch seine große Liebe gilt dem Jazz, den er als Bandleader und Sideman weltweit spielt, unter anderem mit Größen wie Steel Sheep, Hover Trout oder Mn’Jam Experiment. Neben Matt Adomeit treten auch der französische Pianist Vincent Bourgeyx und der US-amerikanische Schlagzeuger Rick Hollander auf. Der Eintritt ist frei: Montag, 13. Mai, um 21 Uhr, auf dem Theaterschiff Bremen, Bistro Bühne 3, Tiefer 104/Anleger 4