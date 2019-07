Nautik, Kino, Politik

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das wird am Montag, 15. Juli 2019, in Bremen wichtig

Sabine Doll

Schlüsselübergabe in der Bürgerschaft, Live-Restaurierung an einem Gezeitenrechner und der Antikriegsfilm „Apocalypse Now“ in einer weiteren überarbeiteten Version. Das wird am Montag wichtig.