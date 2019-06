Während der Musikschulwoche, die noch bis Sonntag,. 23. Juni, läuft, gibt es Workshops und viele Konzerte von Ensembles der Musikschule. (Maximilian von Lachner)

Film über Integration

Was ist Integration? Was bedeutet das für Geflüchtete? Und wie geht die Politik damit um? Mit diesen Fragen haben sich sechs junge Menschen mit Fluchterfahrung auseinandergesetzt. Daraus ist ein Film entstanden, der um 18 Uhr im Kapitel 8 gezeigt wird. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Parteien.

Digitaler Preis

Zum zwölften Mal vergibt die Europaschule Schulzentrum SII Utbremen den IT-Mittelstufenpreis für Digitale Transformation. Neun Teams präsentieren ihre Visionen.

Verhandlung am Landgericht

Am Landgericht wird erneut der Fall eines Polizisten verhandelt, der wegen Körperverletzung im Amt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden war. Er hatte Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Tipp des Tages

Der 22-jährige Alessandro hat sein Studium abgebrochen und hängt den ganzen Tag mit seinen Freunden auf der Piazza herum. Auf Wunsch seines Vaters soll er den an Alzheimer erkrankten 85-jährigen Giorgio auf Spaziergängen begleiten. Giorgio war früher einmal ein erfolgreicher Dichter, ist aber nun von seiner Umwelt vergessen. Bald entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden, und Giorgio findet durch den Kontakt mit Alessandro und seinen Freunden zu neuer Lebensfreude. Doch immer wieder tauchen Erinnerungsfetzen in seinem Gedächtnis auf, die Alessandro ein Rätsel aufgeben. „Alles was du willst“ von Francesco Bruni wurde auf der Cinema Italia-Tournee 2018 von den Zuschauern als bester Film ausgezeichnet. 18 Uhr, im City 46, Birkenstraße 1.

Kopf des Tages: Andreas Lemke

Er ist qua Amt Chef aller Bremer Stadtmusikanten: Andreas Lemke, kommissarischer Direktor der Musikschule und Landesvorsitzender von „Jugend musiziert“. Der Cellist lädt in dieser Woche ein in die Zentrale in der Schleswiger Straße, wo er und seine Kollegen mehr als 50 kostenlose Workshops anbieten – von Filmvertonung bis „Fit mit Musik“. Mit den Workshops feiert die Musikschule im Rahmen der Musikschulwoche den 200. Geburtstag von Esel, Hund, Katze und Hahn.