Gegen den Bauabschnitt 2.2 der A281 wollen mehrere Bürgerinitiativen klagen. (Christina Kuhaupt)

Klage gegen Bauabschnitt

Der Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 2.2 der A 281 und damit für den Ringschluss liegt vor. Nun will ein Zusammenschluss von Bürgerinitiativen dagegen klagen: Am Montagvormittag wollen sie bei einem offiziellen Gespräch darüber informieren, auf welcher Basis sie die Klage gegen den geplanten Bauabschnitt erheben.

Autobahnzubringer gesperrt

Ab diesem Montag ist auf der B6 der Autobahnzubringer Überseestadt zur A27 in Höhe des Parallelwegs in beiden Richtungen wegen Kanalbauarbeiten bis Mittwoch, 10. Juli, gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Hitzewelle kommt

In dieser Woche steigen die Temperaturen deutlich über 30 Grad, in einigen Regionen bundesweit wird sogar Rekordhitze von über 40 Grad erwartet. Ob Bremen in dieser Woche einen neuen Hitzerekord aufstellt, ist fraglich: Bisher liegt er bei 37,8 Grad, erreicht am 9. August 1992.

Kopf des Tages

Seit 1973 schreibt die Hamburger Körber-­Stiftung gemeinsam mit dem Bundespräsidialamt alle zwei Jah­re einen Geschichtswettbewerb aus. In diesem Jahr wurden dabei gleich 18 Forschungsprojekte von Schülerinnen und Schüler aus Bremen ausgezeichnet. An diesem Montag ehrt Lothar Dittmer, Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung, die Preisträger im Rathaus. Der promovierte Historiker ist seit 1994 für die Stiftung aktiv und gehört seit 2008 dem Vorstand an, dessen Vorsitz er 2015 übernahm.

Tipp des Tages

Talent wurde dem 1881 in Malaga geborenem Pablo Picasso quasi in die Wiege gelegt, war sein Vater doch selbst freischaffender Maler und Kunstlehrer. Schon in jungen Jahren begann Picasso daher fast zwangsläufig zu malen, schuf klassische Genrebilder, Ansichten von Landschaften, den spanischen Traditionen wie dem Stierkampf, später vom Hafen in Barcelona. Bereits im Alter von 20 Jahren war Picasso ein bekannter Maler. Über die Stationen auf dem Weg des jungen, aufstrebenden Künstlers erzählt Regisseur Phil Grabsky im Film „Der junge Picasso“ auf klassische und dokumentarische Weise.

Montag, 24. Juni, 18 Uhr, City 46, Birkenstraße 1